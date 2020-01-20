「NumberZilla」看不到盡頭的數字消除遊戲（iPhone, Android）

想玩「NumberZilla」首先你得有些耐性才行！它是一款規則很簡單的數字消除遊戲在遊戲盤中會預先給玩家幾排的數字只要上下左右相鄰的數字相同或相加等於 10 就可以連線消除，

上一排的尾格與下一排的首格也算是相鄰就算中間有空格也沒關係將一整排的數字都清空就可以上縮排數目標是要將所有的數字都清空但那是幾乎不可能的！

數字的排列是隨機的玩到後來很可能上方的數字列中都只會剩下兩三格甚至是單一格的數字卻怎麼樣都消不掉而當沒有任何數字可以消除時就必須在下方新增更多的數字才能繼續遊戲或許需要經過多輪新增數字的洗禮才可能讓上方的數字出現消除的機會。

但好事總是多磨每當感覺好像消除的很順手時就是會留下幾個擋路的數字無法讓玩家稱心如意。（攤手）需要有綜觀全盤、安排佈局的能力才能消除的更多所以雖然規則看似簡單但卻不是可以簡單玩的遊戲而且當中途暫停下回要再重拾戰場時真的會需要一些耐心與堅持感覺很修身養性呢！

不過當成功消除一整排數字時的成就感超級高的如果平時就喜歡玩比較靜態的益智遊戲這款就很推薦唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： NumberZilla

NumberZilla 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： APPKRAFT

APPKRAFT 官方網站： https://appcraft.by/

https://appcraft.by/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會看到左圖的畫面直接點擊左上角的「X」即可進入遊戲。若點擊「繼續」會進入付費購買流程哦！進入遊戲後接著會進行遊戲教學跟著教學走一輪就會了解遊戲玩法與規則了。

遊戲分為三種模式「經典模式」與「隨機模式」玩法類似不過「經典模式」在新增數字時是會將上方剩餘的數字按順序新增在下方而「隨機模式」則是以隨機排列的方式新增。接著就開始挑戰把數字清空吧！

玩了一陣子後你的遊戲盤可能就會長的像下圖這樣到處遺留消不掉的數字如果沒有任何步數可以走了就點擊左下角的「+」程式就會將上方剩餘的數字再加在下方讓你繼續消下去。

「挑戰模式」的玩法就比較不同消除的規則是一樣的不過在消除後上方的數字會往下掉補滿空格當沒有數字可消除時一樣要點擊「+」新的數字就會從上方落下遊戲可一直進行到數字碰到頂端才結束。無論何種玩法都很燒腦哦！