「Sharedr」可自訂置頂、隱藏的 Android 手機分享選單

使用手機時經常都會用到分享功能不過系統預設的分享選單無法自訂排列順序，

而且許多選項根本都用不到卻在選單中佔位置雖然不致於會找不到想分享的 App但若這分享選單可以自訂的話使用起來會更順暢。

如果你也有這樣的感覺就可以考慮利用「Sharedr」來取代原本的分享選單它可以讓使用者自訂常用的項目並可將一些從來就不需要分享的 App 從選單中隱藏起來還給使用者一個更貼近使用需求的分享選單。

其提供淺色、深色與黑色主題排列方式可在網格與列表之間輕鬆切換只要在分享選單上長按項目就能進行編輯置頂、隱藏還是重新命名皆可設定超簡單！不過開發者有提到因為系統的限制在部份機型上可能有無法分享照片、影片的問題這就得請各位用手機實際嘗試過後才知道了。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Sharedr

Sharedr 軟體語言： 英文

英文 開發人員： REJH Gadellaa

REJH Gadellaa 官方網站： https://sharedr.rejh.nl/

https://sharedr.rejh.nl/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 5.0 以上版本

Android 5.0 以上版本 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Sharedr」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊「INVOKE SHARE DIALOG」接著選擇「Sharedr」後按下「一律採用」這樣就能取代系統的分享選單了。

第2步 接著就可以看到「Sharedr」的分享選單在選單上長按圖示即可選擇置頂、隱藏、重新命名。

第3步 在分享選單右上角可展開更多功能可切換主題、顯示模式、取消隱藏或是還原預設值。

第4步 之後在其它程式中使用分享功能就會以「Sharedr」選單取代並且在這些分享選單中一樣可長按設定哦！把常用的置頂不需要的隱藏這樣分享就會更加輕鬆快了！