「Somewhere」身歷其境的雨聲白噪音 ASMR（iPhone, iPad）

下雨雖然有點討人厭但雨聲卻能帶來安定的感覺睡不著、心定不下來時，

就打開「Somewhere」讓雨聲籠罩你吧！

「Somewhere」是一款提供自然環境音的 ASMR 程式可以在任何需要放鬆的時刻立即提供多種不同天氣、場所的聲音包含雨天、海邊、下雨的叢林、下雨的車庫每一個場景都有搭配多張不同的背景圖會隨機切換就算盯著螢幕發呆也很有意思。

即使只是單純的雨天也不會只有一種聲響雨勢時兒大、時兒小、時兒還伴隨著雷聲打在屋簷、落在地面匯聚成流全都是雨天不同的面貌使用者可以自行調配每一種聲音的大小甚至還能決定雷聲的間隔秒數範圍讓雨聲聽起來更加自然。

可設定播放時間在接近結束時聲音會漸漸淡出不會驟然停止。不需網路連線關閉螢幕也能持續播放。免費版本僅開放雨天主題可使用其餘可透過觀看廣告免費試聽 10 分鐘真的喜歡的話再考慮購買也不遲哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Somewhere – 睡眠輔助雨聲白噪音 ASMR

Somewhere – 睡眠輔助雨聲白噪音 ASMR 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Jungmoon Jo

Jungmoon Jo 官方網站： https://www.facebook.com/SomewhereAppurr

https://www.facebook.com/SomewhereAppurr 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.3 以上

iOS 10.3 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Somewhere ASMR」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

開啟程式即可看到預設的雨天主題點擊中間的按鈕即可開始播放。向右滑可以調整背景圖向左滑則可調整聲音組合。

背景圖除了五款預設的圖片外點擊「+」也可以放入相簿中其它的照片。

聲音組合的部份有五項不同的聲響可選擇點選後可各別調整音量大小。雷聲的部份啟用後點擊「齒輪」可自訂間隔頻率範圍。

回到主題畫面點擊右下角的「…」開啟設定選單可選擇是否要顯示當前時間、開關睡眠定時器以及進入更多設定。

進入設定選單點擊「碼錶」可設定睡眠定時器的時間。「…」可開啟更多設定。

若開啟時間顯示在播放後畫面上就會出現數字時鐘「分」的個位數字會隨著秒數而旋轉設計得很有質感。

上下滑動可切換不同主題點擊中間的「鎖頭」圖示即可看廣告後試聽或購買。