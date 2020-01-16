Noize 好放鬆的環境音樂、白噪音線上播放器

「Noize」是一個很可愛的放鬆音樂播放網站提供 10 種不同的環境音樂可收聽包含森林裡的瀑布、雷暴雨、咖啡廳音樂、下雨天、中世紀小鎮、城巿音景、暴風雪……等，

音質都蠻不錯的隨點即播但無法混合使用。

每個環境音都有 1 個小時的長度可以收聽如果喜歡的話也有開放給大家下載到電腦中使用。無論在需要放鬆、需要專心或是小小的心靈需要被治癒一下的時候都來可以聽聽這些聲音。

每一款音樂還有搭配一張細緻的動態像素畫看著看著也挺療癒的不過這些畫的內容有些與音樂似乎搭不上一起有些又很合理像「森林裡的瀑布」圖片是一間水族館的店面店外有位女孩拿著水管在澆花？不過「雷暴雨」就蠻有意境的是在一間小吃店裡而外頭正下著大雨呢！

眼裡盯著這些圖畫看耳朵聽著環境音靠著想像力暫時從現實世界裡逃避一下也挺好的有興趣的朋友可以來嘗試看看唷！

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網站畫面：

開啟網站就可以看到 10 張像素圖畫每張圖代表一種環境音樂。

點入後即可看到大圖點擊下方的「播放」鍵即可開始收聽。

如果想要下載環境音樂可點擊播放控制器右側的「選單」鈕即可點擊「下載」。