逆玩拼圖「Unpuzzle」越玩越燒腦的解謎遊戲（iPhone, Android）

拼圖是要將散落的圖塊依照上方的圖畫線索一個一個拼湊，最後完成一張完整圖畫的遊戲，而「Unpuzzle」則是反過來的，玩家們需將拼圖完全拆解才能過關！

在關卡中玩家需透過滑動的方式將拼圖一塊一塊的解開，但滑動的方向、順序都必須正確，只有一邊與其它圖塊相連或完全不相連的圖塊才能被解開，而滑動的方向若有其它圖塊阻擋也是無法解開的講起來好像有點複雜，但靠自己絕對都可以找出解開的方式，就看玩家是否有耐心、觀察是否夠仔細囉！

遊戲共有 150 個關卡，隨著關卡的進行，圖塊會開始加入一些其它的元素，例如有被數字鎖定的圖塊，需先解開特定數量的圖塊，該圖塊才會被解鎖；也有被限制方向的圖塊，只能往某個方向折解；還有可旋轉的圖塊、互相掛勾的圖塊……等，難度將會越高，非常適合喜歡益智遊戲的朋友來挑戰哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Unpuzzle

Unpuzzle 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pavlo Sich / Kek Games

Pavlo Sich / Kek Games 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲並沒有太多的玩法教學，所以大多時候玩家需靠自己摸索。

完全沒有與任何圖塊相連的拼圖，就可以往任何方向滑動

而當圖塊互相牽制時，就必須觀察該從何下手只有一邊與其它圖塊相連的拼圖，可先移除，因此只要將上下左右四個圖塊分別移除，中間的圖塊自然也就能被拆解了

有時雖然圖塊可被移除，但若移除的方向有其它圖塊阻擋，需先排除其它的圖塊，才能順利拆解

圖塊上有被畫紅線並標上數字的就是「數字圖塊」，需先拆解其它圖塊達指定數量，該些圖塊才能被解鎖移動

下圖中的就是「限制方向圖塊」，移除時必須按照圖塊上的指向滑動，才能被拆除

有時這些特殊的圖塊，會混合在同一個關卡中出現，難度將越來越高

若真的遇到卡關時，可以點擊上方的選單鈕，再點擊「放大鏡」就獲得提示有時答案近在眼前，但就是會眼花看不見啊～～～