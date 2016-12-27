2016/12/27 更新：HashMyFiles 軟體版本更新至 v2.21 最新版。

當我們在一些論壇下載檔案時，可能會看到下載點旁邊會附上一些特殊的編號，如MD5、SHA1或CRC32等驗證碼，在一般電腦使用者的領域中，MD5、SHA1與CRC32這些看起來似乎沒什麼意義的英文與數字的組合，都算是一種特有的檔案識別編號。

每個檔案依其屬性的訊息摘要根據不同的演算法計算出MD5、SHA1或CRC32等不同類型的識別碼，同一個檔案不管算幾次，它的MD5或SHA1等驗證碼算出來都會一模一樣。而不同檔案或檔案內容只要稍有變化，則會算出完全不同的MD5、SHA1或CRC32驗證碼（在一般情況下）。

因此在一般使用者的電腦與網路應用中，可以把這些驗證碼拿來當作檔案的唯一識別編號，方便我們確認下載到的檔案是否跟原始供檔者的檔案一模一樣，以避免下載到假檔或被動過手腳的檔案。

以下介紹的這個 HashMyFiles 小軟體，則可幫我們檢測出檔案的MD5、SHA1與CRC32的驗證碼，讓我們可以在下載完後直接跟原始供檔者所提供的資訊比對一下，看看是否有下載到正確的檔案。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： HashMyFiles

HashMyFiles 軟體版本： 2.21

2.21 軟體語言： 中文版

中文版 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 139 KB

139 KB 系統支援： Windows 2000/XP/2003/Vista/7/Win8/10

Windows 2000/XP/2003/Vista/7/Win8/10 官方網站： 按這裡

按這裡 軟體下載： 按這裡

使用方法：

第1步 將HashMyFiles軟體下載回來並解壓縮之後，如果你想把它轉成中文版，請將中文語系檔下載回來並放到HashMyFiles資料夾中，然後再按兩下「HashMyFiles.exe」檔案，執行HashMyFiles主程式。

第2步 開啟HashMyFiles程式之後，請按一下〔加入檔案〕圖示，或按〔檔案〕→【加入檔案】，選取你要計算MD5、SHA1與CRC32驗整碼的檔案。

第3步 選取檔案之後，HashMyFiles視窗中會自動列出該檔案的MD5、SHA1與CRC32驗整碼及其他相關資訊，如果你想複製MD5驗證碼，只要在該筆資訊上按一下滑鼠右鍵，再點選【複製MD5值】，或按【屬性】檢視完整資訊。

第4步 如果你按了【屬性】，便可單獨檢視該檔案的完整資訊，包含MD5值、SHA1值與CRC32、檔案路徑、檔案大小、檔案名稱...等等資訊。