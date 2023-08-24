在 Microsoft Edge 瀏覽器輕鬆下載 YouTube 影片

下載 YouTube 影片的方法有很多，像「YT1s 」打開網站、貼上網址就能在電腦或手機中直接下載。不過如果你連網址複製、貼上的動作都不想多一個麻煩，希望瀏覽影片時候就能直接按一下下載的話，可以試試看這個瀏覽器的外掛程式。

名為 Video downloader for YouTube 的程式是 Microsoft Edge 瀏覽器專用的附加元件，意思是在 Chrome 或其他瀏覽器就不能用，只能在 Edge 瀏覽器中使用。如果你是 Edge 瀏覽器的愛用者，裝好附加元件之後以後看 YT 影片時隨手按一下「Download」按鈕即可將影片下載回來，，

亦可支援音訊下載功能。

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：Video downloader for YouTube
  • 軟體版本：0.05
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Microsoft Edge 瀏覽器專用擴充功能
  • 官方網站：Lew_Dev
  • 軟體下載：Download 下載

使用方法：

第1步 在 Microsoft Edge 瀏覽器開啟「附加元件」頁面，按以下右邊的「取得」按鈕，將擴充功能安裝到你的 Edge 瀏覽器中。

第2步 重新啟動 Microsoft Edge 瀏覽器並開啟 YouTube 影片，此時可以在影片下方看到一個顏色很奇怪的「Download」按鈕，如果要下載影片的話就按一下那個按鈕。

第3步 如果要下載影片就點「.mp4 (video w/audio)」，如果要下載成音訊檔就點「.m4a (audio only) 」。

沒了，就這樣。

最後更新：08-24, 2023 下午 8:24

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Author: 不來恩

briiancom@gmail.com

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