AppNetworkCounter 應用程式網路流量分析、統計工具
AppNetworkCounter 是一個專門針對電腦執行中的軟體、應用程式對外網路流量的檢測、統計工具，我們可仔細檢查目前有哪些程式正在傳送或接收資訊，可顯示已接收位元組、已傳送位元組、接收速度、傳送速度、已傳送接收的封包數量、IPv4 或 IPv6 的傳輸量、啟動網路活動的時間與其他相關資訊等。
如果你想知道某些軟體在特定期間傳送或接收的多少資料，可透過 AppNetworkCounter 來做些基本的檢測，看看是不是有什麼木馬或殭屍程式在偷偷做什麼壞事。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：AppNetworkCounter
- 軟體版本：1.56
- 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
- 軟體性質：免費軟體
- 檔案大小：151 KB
- 系統支援：Windows XP/7/8/10/11
- 官方網站：NirSoft
- 軟體下載：Download 下載
軟體使用方法：
第1步 開啟 AppNetworkCounter 軟體，可馬上在視窗中看到目前有對外連線、傳輸資料的應用程式清單，我們可依接收或傳送資料量的多寡排列，，
第2步 在程式名稱上按右鍵再點「內容」可檢視完整資訊。
第3步 可自訂網路流量統計單位。，