AppNetworkCounter 應用程式網路流量分析、統計工具

AppNetworkCounter 是一個專門針對電腦執行中的軟體、應用程式對外網路流量的檢測、統計工具，我們可仔細檢查目前有哪些程式正在傳送或接收資訊，可顯示已接收位元組、已傳送位元組、接收速度、傳送速度、已傳送接收的封包數量、IPv4 或 IPv6 的傳輸量、啟動網路活動的時間與其他相關資訊等。

如果你想知道某些軟體在特定期間傳送或接收的多少資料，可透過 AppNetworkCounter 來做些基本的檢測，看看是不是有什麼木馬或殭屍程式在偷偷做什麼壞事。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： AppNetworkCounter

AppNetworkCounter 軟體版本： 1.56

1.56 軟體語言： 繁體中文、英文… 等多國語言

繁體中文、英文… 等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 151 KB

151 KB 系統支援： Windows XP/7/8/10/11

Windows XP/7/8/10/11 官方網站： NirSoft

NirSoft 軟體下載： Download 下載

軟體使用方法：

第1步 開啟 AppNetworkCounter 軟體，可馬上在視窗中看到目前有對外連線、傳輸資料的應用程式清單，我們可依接收或傳送資料量的多寡排列，，

或依照傳輸速度、累計資料量、IPv4 或 IPv6協定或其他檢測細節來檢視目前對外連線的狀況。

第2步 在程式名稱上按右鍵再點「內容」可檢視完整資訊。