ProcessTCPSummary v1.11 監控程式對外連線狀態

ProcessTCPSummary 是一個很簡單的小工具，主要功能是即時呈現目前 Windows 系統運作中的處理程序及其網路連線狀態支援 TCP 及 UDP 等協定，不管是 IPv4 或 IPv6 的連線或監聽狀態、連接埠編號或已傳送/接收的資料量… 等，都能清楚顯示。

可顯示的細節包含處理程序名稱、服務名稱、總 TCP 連線數、已建立 TCP 連線數、已關閉 TCP、總 UDP、已接收位元組、已傳送位元組、本機連接埠、遠端連接埠…等，相當完整如果妳想知道哪些程式在運作時會不會透過網路接收或丟出連線訊息，可以透過 ProcessTCPSummary 來監控看看

▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：ProcessTCPSummary
  • 軟體版本：1.11
  • 軟體語言：繁體中文、英文… 等多國語言
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：135KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
  • 官方網站：NirSoft
  • 軟體下載：Download 下載

軟體操作介面：

 

最後更新：03-11, 2020 下午 12:22

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