「旋轉俄羅斯」挑戰擁有四面底座的方塊消除遊戲（iPhone, iPad）

俄羅斯方塊是一款非常經典的的遊戲除了基本的玩法外也有很多遊戲開發者加入了各種不同的元素，

本篇要介紹的「旋轉俄羅斯」正是融入了旋轉的元素將遊戲的底座設計成一個正方形方形的每一個面都可以用來擺放方塊當目前的底座沒有空間適合擺放時就可以點擊螢幕轉至新的一面來放置方塊利用方塊填滿一整行時就可以消除。

消除方塊可以累積足夠的分數即可過關過關時所有的方塊都會被清除重新開始但若在過關前讓某一面的方塊累積超過一定高度那麼就算挑戰失敗囉！除了關卡模式外也有無盡模式可以玩能玩多久、累積多高的分數就全看玩家的能耐囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 旋轉俄羅斯

旋轉俄羅斯 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： AppicPlay ltd

AppicPlay ltd 官方網站： https://www.appicplay.com/

https://www.appicplay.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「旋轉俄羅斯」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

點入「關卡模式」會有新手引導教學可以看操作都很簡單唷！左右滑動可以調整方塊要放置的位置點擊螢幕任一處即可轉動底座為方塊選擇更適合的位置。

向下滑動可加快方塊落地的速度累積足夠的分數就能完成關卡囉！

在底座上方都會有一條線不可讓方塊累積超過這條線一旦其中一面底座超過遊戲就會立即終止哦！