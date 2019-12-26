野生獅子到底多大隻？在 Google 搜尋一下，用 AR 直接現給你看！

現代人生活在都巿叢林裡最有機會接觸到體型比較大的動物大概不是貓就是狗其他就只能在電視上或是到動物園裡才能看到，

現在只要打開手機的 Google 搜尋輸入動物的名稱就能透過 AR 技術讓你直接感受牠們的實際大小甚至還能聽到清楚的叫聲哦！

這是 Google 在今年所發表的擴增實境（AR）新功能之一不過並非所有的動物都有提供 AR 可以看輸入名稱後有支援的動物就會顯示「透過 3D 模式檢視」的按鈕但手機同時也需有擴增實境功能才能使用。有興趣的朋友可以試試以下這些動物獅子、老虎、、狗、貓、豹、熊貓、刺蝟、蛇、鯊魚……等其他動物想知道的也可以試著輸入看看。

動物會以實際大小呈現並會加入一些動作例如貓咪會坐下、舔毛、喵喵叫；刺蝟也會用爪子抓呀抓、用鼻子嗅聞；老虎及獅子會兇狠的低吼……等。由於聲音都頗真實的如果與家中的小朋友一起嘗試的話音量要特別注意才不會受到驚嚇唷！

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使用方法：

第1步 使用瀏覽器開啟 Google 搜尋輸入動物名稱後在搜尋結束裡若有出現「透過 3D 模式檢視」就代表可以使用 AR 功能點下該按鈕。

第2步 接著再點擊「在你的空間中檢視」初次使用需「授予存取權限」包含使用相機與儲存空間的存取權限。

第3步 出現畫面時需將手機鏡頭朝向地面並緩慢的四處移動就可以在周圍看到動物出現囉！此時可以調整一下音量就能聽到動物的叫聲但獅子叫真的好震憾音量要控制一下哦！XD

第4步 動物會以實際大小顯示讓使用者了解動物到底有多大有些還會變換不同的動作貓咪就超可愛的！點擊下方的按鈕還可以拍照唷！