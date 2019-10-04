「配樂果」反過來玩的俄羅斯方塊，難度更高啊！（iPhone, Android）

俄羅斯方塊幾乎人人都玩過但反過來的到底要怎麼玩？打開「配樂果」一起來瞧瞧看吧！

它是一款方塊配對遊戲遊戲開始時，

上方會緩緩落下形狀不一的方塊而玩家要做的就是在畫面底端透過點擊或滑動的方式填補方塊空洞的位置讓方塊落下時可以剛好填滿一整行就能完美的消除。

看到這邊是不是就有些了解什麼叫做反過玩的俄羅斯方塊了呢？正統的俄羅斯方塊是要利用上方落下的方塊來補滿一整行才能消除而「配樂果」的玩法則是相反的玩起來更加刺激更考驗著玩家的觀察力與組織力。

萬一填補的速度過慢或判斷錯誤就可能讓掉落的方塊無法與下方堆疊的方塊相互配對消除這些方塊就會累積在底部讓遊戲空間越來越小但也不需太過擔心因為只要繼續完美的配對消除就能解鎖這些被封鎖的方塊另外遊戲也會隨機出現一些道具來助玩家一臂之力唷！

遊戲畫面配色豐富也有活潑熱鬧的背景配樂及音效在視覺與聽覺方面都帶來大大的滿足感喜歡玩俄羅斯方塊的朋友不妨也來「配樂果」腦力激盪一下吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 配樂果

配樂果 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Creasaur

Creasaur 官方網站： https://creasaur.net/home

https://creasaur.net/home 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Andorid 5.1 以上版本

iOS 11.0 以上 / Andorid 5.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入遊戲會有完整的玩法教學可透過點擊或滑動的方式來堆疊方塊也可以用同樣方式消除不需要的方塊。

接著上方會開始掉落方塊根據它缺少的形狀在下方堆疊出相符的方塊。

當方塊緩緩落下成功的填滿一整行時就能消除得分。

上方掉落的方塊形狀會越來越有更多不同的變化需在它落到底部前判斷出該在哪裡放置方塊。

如果不小心沒配對好方塊就會被封鎖在底部但若能繼續完美配對消除方塊就能解鎖一排被封鎖的方塊。

但若一直發生失誤讓方塊觸到頂端那麼這回合就會結束囉！