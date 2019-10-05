別再說你不知道怎麼開始寫日記了，「Daylio」不用打字就能寫的心情日記（iPhone, Android）

有沒有覺得寫日記跟記帳的困難程度很相似？兩者都有讓人很難堅持下去的感覺有些人可能覺得自己文筆不好每天要寫日記就像在記流水帳，

感覺好像沒有什麼太大的意義就漸漸的懶得再繼續寫其實這樣真的蠻可惜的因為人的一生就是由這些大小事所堆積而成沒有養成記錄的習慣時間一久就會發現記憶也不再可靠。

如果提筆寫日記真的覺得很難的話那麼來試試「Daylio」這款不用打字就能記錄心情的日記吧！在平常到不行的日子裡你可以只選擇一個代表今天心情的符號再快速利用活動圖示記錄今天做過的事情簡單的為今日的自己留下一點痕跡。

當有滿滿的情緒需要一個出口想要將今日的快樂、悲傷、感動……各種的心情具體記錄下來的話「Daylio」也有提供文字記錄的地方沒有明確的字數限制測試時塞了近 300 個字還能換行都沒問題應該算夠用了。

程式還有提供每月、每年的圖表分析讓你可以觀察自己心情的變化心情符號與活動圖示都開放給使用者自行定義、自由新增所以基本上可以符合所有的人來使用別再說不知道該怎麼開始寫日記了就從用符號簡單記錄心情開始吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Daylio 微日記

Daylio 微日記 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Relaxio s.r.o. / Habitics

Relaxio s.r.o. / Habitics 官方網站： http://daylio.webflow.io/

http://daylio.webflow.io/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 11.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

不想寫太多字的時候只要打開程式快速的點選心情與活動圖示就能做完今日的記錄。

若活動圖示中沒有適用的項目可以點擊右下角的「更改活動」直接來新增一個還能為活動分類更方便選擇。

一天可以新增多次不同的心情點擊下方的「＋」就可以選擇要記錄的日子。

在下方的「統計」可以用圖表來觀察這段時間的心情也可以用不同的「活動」來查看。

「日曆」可看到每天的心情顏色點入就能看到當天的日記內容。無論是單純用符號記錄或是用文字詳細寫下心情感覺都很不錯哦！

在「更多」裡可以設定「目標」例如希望自己可以養成「做運動」的習慣就可以設定要重複的頻率、時間以及提醒文字程式就會在指定的時間提醒你。

如果覺得預設的「心情」不太符合需求則可以到「更改心情」來自定。

程式還有提供多種介面配色算是一款相當個人化的日記 App 唷！「備份 & 還原」功能也很完善換手機就不用擔心紀錄會帶不走囉！