「WTHRD」用氣象預報給你剛剛好的穿搭建議！（iPhone, iPad）

秋天真是個淘氣的季節前一陣子本來以為「啊～涼爽的秋天終於來了」在路上還能看到輕羽絨外套出沒，

但殊不知這幾天竟然又被需要開冷氣程度的悶熱感所籠罩著多變的天氣讓許多人每天出門前都得認真的看一下氣象預報才能知道該穿什麼出門、要不要帶把傘。

既然氣象的變化與穿什麼衣服關係密不可分「WTHRD」就將這兩個大家每天都關心的元素組合在一起了只要打開一個 App 就看到所需的氣象資訊同時還會告訴你怎麼穿才合適唷！

氣象的部份除了有目前、當天、明天的溫度、降雨機率可以查看外還有 24 小時與一週的天氣預報每天的日出、日落時間、風速、空氣品質、紫外線指數……等在程式中都能查詢到。

穿衣的部份可選擇男生或女生的角色這角色還有提供一些外觀上的個人化選項例如你可以改變髮型、膚色、髮色、戴眼鏡……等設定好後就會依照天氣的變化來給你各種穿搭的建議。

除了可以查詢所在地的天氣外也可手動新增需要查詢的城巿全世界各地都能查要到外地旅遊就更好了解該帶什麼衣服前往囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： WTHRD – 天氣和衣服

WTHRD – 天氣和衣服 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： Anton Chuiko

Anton Chuiko 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「WTHRD」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用先選擇想要使用的角色性別與膚色。

第2步 程式會自動定位顯示目前所在位置的天氣資訊此時在畫面上就能看到實時的天氣動畫與角色穿搭建議囉！點擊螢幕可切換目前、當日、明日的天氣資訊。

第3步 向上滑就能看到 24 小時與一週的天氣預報。

第4步 向右滑可展開地點選單在下方的「編輯地點」就可以添加其它需要的國家地區。

第5步 新增後在地點選單中就能輕鬆切換查看各個不同地點的天氣狀況。

第6步 進入設定可改變角色的外觀包含膚色、髮型、髮色……等。

第7步 程式還有提供通知中心的 Widget 可以使用加入後查看天氣與穿搭建議就更方便囉！（如何將 Widget 加入通知中心：可參考此篇）