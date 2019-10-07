「Kideos」專為學齡前兒童準備的安全影片合集，還可設定觀看時限！（iPhone, Android）

很多人為了暫時安撫小孩的情緒會選擇用手機播放 YouTube 上的卡通或兒歌之類的影片轉移小孩的注意力但 YouTube 裡的影片並非全都適合兒童觀看，

雖然一開始我們都會幫他們選擇安全的內容可是若後續讓他們自己操作還是有可能去點到一些不太洽當的影片來看。

若偶爾會需要用影片來安撫的話可以考慮下載「Kideos」這款專為學齡前兒童設計的安全影片合集雖然影片來源還是取自 YouTube但開發者非常的用心已先幫家長們進行把關與審核整理出各種適合小孩觀看的影片並有清楚的分類包含各種的卡通、兒歌、說故事、玩具介紹、手作……等主題孩子們可以直接選擇喜歡的內容來觀看。

除了程式所提供的影片外沒有其它的連結可以開啟更多的影片連影片播放後會出現的推薦影片都是禁止點擊的唷！另外還有設計「觀看時間設定」的功能可限制最短 15 分鐘～最長 90 分鐘的觀看時間當指定時間到時就會自動鎖定螢幕並提醒休息需由家長操作才能進行解鎖之後就能放心的讓小朋友看影片囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Kideos

Kideos 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： WangYu Digital Technology Inc.

WangYu Digital Technology Inc. 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後可在下方選擇喜歡的影片主題準備的可都是孩子們會喜歡的內容哦！！在下方綠色區塊左右滑動還可以看更多。

點擊上方的影片就可以開始觀賞會自動使用全螢幕播放。

播放結束後會自動接續下一部而在影片結尾時的推薦影片都是禁止點擊的所以不用擔心小孩會連結到其它非程式篩選的影片。

若需要限制觀看時間可點擊右上角的「齒輪」再輸入正確的算式解答就能進入設定有五種時長可選擇。

當設定的觀看時間到時就會跳出這個畫面提醒小朋友該休息囉！