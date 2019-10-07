WifiChannelMonitor 監控公司、住家附近的 Wi-Fi 訊號強弱與無線基地台完整訊息

有時候手機或電腦一開 Wi-Fi 就可以看到辦公室或住家附近一堆 Wi-Fi 無線基地台不過光從 SSID 名稱、訊號幾格等提示很難看得出到底哪個基地台速度比較快甚至是不是假冒同名的 SSID 來騙你連線、擷取你的上網訊息…

如果想要知道附近的 Wi-Fi 無線網路基地台的詳細訊息可以透過 WifiChannelMonitor 這個軟體來檢測，

它可以在不連上 AP 的情況下擷取該無線網路基地台的 SSID, MAC 位址, PHY 類型, 頻率, 頻道, RSSI, Cipher, Beacons Count, Probe Responses Count 以及加密模式、基地台製造商、裝置型號…等等各種資訊。

使用前只要先安裝 Microsoft Network Monitor 網路流量監控軟體即可再透過 WifiChannelMonitor 來彙整抓到的資料、顯示我們要的 Wi-Fi 基地台相關資訊。

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▇ 軟體小檔案 ▇     (錯誤、版本更新回報)

  • 軟體名稱：WifiChannelMonitor
  • 軟體版本：1.59
  • 軟體語言：繁體中文、英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：707KB
  • 系統支援：Windows XP/Vista/7/8/10
  • 官方網站：NirSoft
  • 軟體下載：Download 下載

注意！ 使用前必須先下載、安裝 Microsoft Network Monitor 程式才可以正常運作。

 

最後更新：10-07, 2019 下午 3:36

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