「Neon Animation Effects」超適合聖誕節用的霓虹燈動態貼圖編輯器（iPhone, iPad）

聖誕節就是要有閃亮亮的元素除了家裡、房間可以用小燈飾妝點外在分享照片時也可以利用「Neon Animation Effects」幫照片加上閃爍的霓虹燈特效哦！

它是一款可以讓照片瞬間浪漫加溫、質感大提升的照片編輯器，

提供近 20 種的動態霓虹貼圖其中就有可愛的聖誕樹可以選用部份帶有英文字的貼圖還開放給使用者修改文字內容的權限相當獨特也很有趣！

貼圖的部份可以自由縮放大小、旋轉角度、擺放位置甚至霓虹燈的配色、線條的陰影、模糊程度都可以做一定程度的修改與調整。不過針對照片本身的編輯功能就比較匱乏只有 5 款的濾鏡可以選用但整體來說氣氛營造的蠻不錯的很適合在聖誕節、新年、情人節之類的節日使用唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Neon Animation Effects

Neon Animation Effects 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Nalin Savaliya

Nalin Savaliya 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Neon Animation Effects」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可選擇拍照或由相簿選取照片。之後編輯過的照片都會保存在「CREATION」裡。選取照片後可選擇想要的照片比例調整要使用的畫面範圍調整後點擊右上角的「V」。

第2步 進入編輯畫面後會自動套用 Welcome 的貼圖從下方的「Template」就可以選用其它的貼圖。

第3步 部份含英文字的貼圖點擊後可修改文字內容。

第4步 「Color」中有一些配色選項可以使用可變換貼圖的霓虹燈色。「Shadow」可調整線條的模糊程度與陰影效果。

第5步 「Filter」有 5 款的濾鏡可以選用。最後點擊右上角的「V」即可選擇以 GIF 檔、影片或是靜態圖片保存或分享。