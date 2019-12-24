留下生活中的各種「色采」成為未來配色的靈感泉源！（iPhone, Android）

世界就是一個超大的調色盤在生活四周無時無刻都充滿著各種不同的顏色這些顏色大多都會在眼前一閃而過，

有些則被我們用相機保留在照片之中不過當缺乏配色靈感時卻很少會想起它們。

如果你經常深陷在配不出色的泥沼裡不妨可以將這款「色采」下載到手機中它可以幫助我們從照片裡生出源源不絕的配色點子利用它打開相簿的照片就能立即提取照片中最主要的五種顏色如果不滿意程式所取出的顏色還可以手動調整更換。

而除了照片外你也可以打開相機實時捕捉眼前的配色或是從中西方經典的藝術作品、卡通人物、電影動畫、自然風光……等提取超過 300 種的原創配色激發你創作的靈感。

程式不只可以輔助取色保存在程式裡的色卡還能直接用來預覽顏色組合的感覺色卡包含背景、邊緣裝飾、大標、內文、符號這五個項目使用者可拖曳調整找出每個顏色最適合的位置。對於生活、工作中經常需要玩弄色彩的使用者來說「色采」會是個很不錯的幫手哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 色采

色采 軟體語言： 簡體中文,繁體中文,英文

簡體中文,繁體中文,英文 開發人員： WizEyes Tech Inc.

WizEyes Tech Inc. 官方網站： https://colorcollect.cc/cn/

https://colorcollect.cc/cn/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

在程式下方點擊「＋」可選擇用相機實時取色也可以點擊右側的按鈕從相簿中的照片取色。

選取相簿中的照片就可以進入「圖片取色模式」點擊下方的「骰子」可再隨機從照片中取用其它的配色組合也可以手動拖曳色環選取想要的顏色。

點擊「V」即可將色卡保存下來。

點入色卡可以查看每個單色的詳細資訊每個顏色都有提供 CMYK、RGB、HSB 以及 HEX 色碼在單色畫面點擊上方的「調色盤」還可以看到更多的配色建議。

點擊下方的「筆刷」可調整顏色要運用的位置畫面上半部就可以實時看到配色變化的效果。

每個顏色都還可以再手動微調亮度、飽和、色調。

點擊下方的「燈泡」可以從各種不同領域中探索更多的配色靈感。