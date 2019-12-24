免費下載！Oniku Images 日本宮崎縣小林巿推出的黑毛和牛圖庫，個人、商用皆可！

在網路上可以找到非常多的免費圖庫但你一定沒看過像「Oniku Images」這樣專門提供肉類圖片素材的而且還是高品質的黑毛和牛！「OH～那個油花分佈的真是均勻！」、「OH～在煎台上噗滋噗滋的樣子也太～好吃了吧！」沒錯！當你在瀏覽這個圖庫的時候，

內心就會一直浮現出這些 OS。

這個黑毛和牛圖庫其實是日本宮崎縣小林巿與日本最大的圖片素材網站 amanaimages 所合作推出的主要是用來推廣小林巿出產的黑毛和牛肉希望可以透過提供免費圖庫的方式讓更多人感受到和牛肉所帶來的幸福感！

網站上大多數的圖片都是生牛肉的狀態也有部份是在烹調中的樣貌或是情境式、藝術化的圖片另外也有幾張趣味的動圖例如把一片生牛肉搞得跟毛毛蟲走路一樣彎曲移動；或是用筷子夾起燒肉的動畫等各式各樣的圖片可供使用。

所有的圖片皆可免費下載個人或商業用途皆可每張圖片都提供兩種尺寸小的可運用於網路大的則適用於印刷可運用的範圍很廣例如書籍、傳單、電視、網站、名片、廣告、桌布……等正常使用下基本上都是沒問題的不過仍有一些使用上需注意的地方可到網站上的使用條款中查看更完整的說明唷！

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網站名稱： Oniku Images

Oniku Images 網站網址：http://www.tenandoproject.com/onikuimages/

網站畫面：

開啟網站後可點擊畫面上方的檢索選單可利用主題列表篩選需要的圖片類型。

或也可以由左上角的選單點入「oniku gallery」開啟圖庫列表。

在這邊就會列出所有的靜態圖片如果想要動態的可在檢索選單中找到「GIF」開頭的選項。

點入想要下載的圖片就可以預覽大圖每張圖基本上都會提供兩種尺寸點擊右側的藍色按鈕就會另開視窗。

再點擊滑鼠右鍵選擇「另存圖檔」就可以將圖片下載回來使用囉！