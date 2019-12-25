「Meowaii」萌萌貓咪合併休閒遊戲，每隻貓都有各自獨特的抓魚招式唷！（iPhone, Android）

「Meowaii」是一款玩法很簡單的貓咪合併遊戲透過將兩兩相同的貓咪結合就能升級成更高等級的貓咪每隻貓咪都有各自不同的特色，

有些拿著魚網、有些用尾巴吸引小魚上勾、有些只是拿著扇子就能抓到魚打開遊戲什麼也不做光是看著這些貓咪就很有趣！

遊戲目前共有 30 等級的貓咪可以收集不過一開始可以放置貓咪的位置很少而且還分為「休息」與「釣魚」兩種位子只有放在釣魚位的貓咪才能負責賺錢所以一開始玩其實蠻缺錢的而且沒有離線收集的功能只有在開啟遊戲時才能累積金幣玩起來感覺挺硬的啊！

不過隨著玩家等級的提升會陸續增加更多的位子來擺放貓咪賺錢的速度就會逐步的加快了喜歡貓咪的朋友可以一起來玩看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Meowaii – Merge Cats

Meowaii – Merge Cats 軟體語言： 英文

英文 開發人員： XBean Game

XBean Game 官方網站： http://www.xbeangame.com/index.html

http://www.xbeangame.com/index.html 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入小主人 MEI 會帶著玩家了解遊戲玩法先點擊下方的按鈕產出貓咪再將兩個相同的貓咪合併升級就能獲得更高等級的貓咪。

接著將貓咪拖曳到藍色的位置就可以開始釣魚了。

當盤上的魚滿時就可以點擊把魚換成金幣。賺到錢後就可以再點擊下方的按鈕買更多的貓咪。

基本的玩法就是這樣產出貓咪、合併貓咪、釣魚、賣魚、再買貓咪的循環。當玩家升等時就可以獲得更多的位置以及金幣獎勵升等到特定級數時還可獲得鑽石獎勵唷！

隨著遊戲的進行下方會出現一個「SPEED X2」的按鈕可觀看廣告或使用鑽石來取得限時加速賺金幣的機會。缺錢的時候可以使用一下就能短時間賺到不少的金幣哦！

點入「SHOP」可購買比較高等級的貓咪。在「OTHER」裡也可以購買到一些加速道具。

所購買的道具會變成小主人房間的裝飾物品點擊左下角的箭頭即可切換到房間的畫面在遊戲中所獲得的最高等級貓咪也會在床旁邊待著唷！

每一隻貓咪都有各自獨特抓魚的方式而且抓魚時與休息時的模樣都不同但都萌萌有空的時候邊玩邊看真的頗療癒的哦！