2019 年你的代表色是什麼呢？「Colorkuler」一鍵告訴你！

以前的人都用寫日記來記錄生活現在更多人是用照片來記錄開心的、難過的任何時刻都會想要拍張照紀念一下，

再順手上傳到 IG 將心情分享給好友。而每一張照片從使用的濾鏡、色調喜好全都代表你的個人風格2019 年即將走入尾聲是否好奇這一年來你用最多的色系是什麼？什麼顏色又可以成為你的個人代表色呢？

只要到「Colorkuler」網站上輸入你的 Instagram ID網站就能在數秒內分析你所有的照片並告訴你屬於哪一個顏色還會給你一個色票九宮格列出使用最多的前九大顏色以此便可以知道自己的顏色屬性是粉嫩系、黑暗系、自然系、大地系是豐富熱情的還是走冷調風格的囉！

不過生性低調的朋友若想使用它來分析自己的 IG 帳號記得要先把帳號切換成「公開」才能被讀取分析哦！如果不知道要去哪裡設定本文下方也有教學可以參考。有興趣的朋友一起來試試吧！

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使用方法：

第1步 開啟網頁後在輸入框中將自己的 IG 帳號填入再按下右側的按鈕。

第2步 數秒後就可以看到如下圖的畫面可以知道自己的代表色是什麼以及最常出現的九種顏色。

將 IG 帳號設定公開的方法（網頁版）：

第1步 如果你輸入帳號後看到如下圖畫面代表你的帳號設定為不公開網站無法取得你的照片內容。

第2步 若你想從電腦網頁上來做修改的話先切換到個人頁面點擊帳號右側的「齒輪」開啟設定選單。

第3步 點入「隱私設定和帳號安全」。

第4步 將「不公開帳號」取消勾選即可。

將 IG 帳號設定公開的方法（手機版）：

第1步 開啟 Instagram 後切換到個人頁面點擊右上角的選單鈕接著點擊下方的「設定」。

第2步 點入「隱私設定」再點入「帳號隱私設定」將「不公開帳號」切換成關閉即可。