如何刪除 Chrome 自動填寫表單(Autofill )的舊資料？

當我們用電腦瀏覽網頁時通常瀏覽器都會自動幫我們記憶曾經填寫、送出過的表單項目日後當我們點了網頁中的空格時，

空格下方會自動顯示以前輸入過的內容舉凡帳號名稱、生日、地址、電話號碼、身份證號碼…等甚至是每次都不一樣的圖形驗證碼什麼的。

有些舊資料可能下次登入或瀏覽網頁時還用得到有些可能之前打錯字了但「屍體」還留在那邊有的則是已經不再需要的舊資料每次輸入時都會出現…實在很煩。

如果你希望能管理或清除這些自動填入表單（Autofill）的內容可試試看本文提供的兩個方法第一種是一次清除全部 Autofill 記錄另外一種是瀏覽網頁時手動刪除方框中的個別項目其實只要按「Shift」+「Del」就可以了。

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方法一：清除全部 Autofill 已存內容

在網址列輸入「chrome://settings/clearBrowserData」再按「Enter」 開啟「清除瀏覽資料」方框後勾選「自動填入表單資料」再按「清除資料」即可刪除全部自動填寫的內容。

 

 

方法二：填表時按「Shift」+「Del」刪除個別項目

第二個方法也很簡單就是在瀏覽網頁、填寫表單時選取你要刪除的項目然後按鍵盤的「Shift」+「Del」就能刪除個別的已儲存項目。這個方法可以保留原本還要用的內容只刪除打錯的或不需要的項目就好。

 

最後更新：12-18, 2019 下午 3:44

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