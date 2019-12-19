一起來「Fold ‘N Fly」造飛機！超過 40 款紙飛機折法教學

小時候大家應該都有折紙飛機的經驗看著親手折的飛機成功在空中飛翔就很有成就感不過怎麼折好像就是那一兩種的基本款，

其實紙飛機的世界是很遼闊的唷！

在「Fold ‘N Fly」這個網站中就收錄了 44 款的紙飛機折法教學有些以飛行距離取勝有些是特技款有些飛的高有些則是比較偏純欣賞的網站中都有清楚的分類讓網友們可以依照喜好來篩選適合的紙飛機類型。另外也可以利用折法的難度來做選擇手比較沒那麼巧的可以選擇低難度的對手藝很有信心的則可以直接進入專家等級哦！

教學的部份有非常清楚的步驟圖片如果有不太懂的地方還可以參考影片教學網站也有提供折紙列印的服務會在紙上先畫好所有的折線與標示步驟順序直接照著折就更簡單了不過這項列印服務是需額外付費的囉！喜歡紙飛機的朋友都可以一起來嘗試看看。

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網站名稱： Fold ‘N Fly

Fold ‘N Fly 網站網址：https://www.foldnfly.com/index.html

網頁畫面：

開啟網站就可以看到紙飛機列表在左側可以勾選想要的類型、難易度以及是否需要裁切來篩選符合的紙飛機。

點入想折的紙飛機就可以看到清楚的折紙步驟圖跟著折就能成功完成囉！

如果步驟圖看不太懂的話拖曳到網頁最下方也可以看動態的影片教學唷！