數字分離術！「Noda」需把數字均分的益智解謎遊戲（iPhone, iPad）

「Noda」是一款與數字分離有關的益智解謎遊戲若不理解遊戲規則的人絕對會看得一頭霧水其實初次接觸時，

看完遊戲教學也是搞不太懂怎麼玩但實際玩個一兩關後突然間就豁然開朗了在掌握規則後還真是會越玩越上癮！如果你也喜歡玩益智型遊戲可以來玩看看。

在遊戲盤中會排列一些圓點這些圓點又分為空白點、數字點與目標點遊戲的目標就是要將數字依指示平均分配到這些目標點上而數字每回移動到空白點時都會一分為二例如移動數字 4 時會分為 2 與 2一半留在來的點上另一半則移動到新的點。若遇到奇數例如 3 則會分為 2 與 1以此類推。

若要移動到原本就帶有數字的數字點上就會用加總的方式處理但有兩個例外的狀況就是 1 無法被移動到空白點以及若兩數加總超過 9 也無法合併唷！另外遊戲有移動步數的限制需在步數內完成才可過關。

基本的規則大概就是這樣目前共有 144 個關卡難度會逐步提升遊戲搭配有輕鬆的配樂、簡約的畫面設計算是有些難度的益智遊戲有興趣的朋友可以來挑戰一下囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Noda

Noda 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Eko Mirhard

Eko Mirhard 官方網站： https://www.facebook.com/ZT.Interactive/

https://www.facebook.com/ZT.Interactive/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Noda」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲就會直接進行遊戲教學滑動數字點就能將數字均分到空白點上。

奇數則會將多的一方保留在原來的點上例如下圖的 3 就會分為 2 與 1。

但若要將數字移動到另一個數字點上就會用加總的方式來處理如下圖將 2 移到 2就會變成 4而原來的位置則會變成空白點。

另外兩個數字點加總若超過 9 是無法合併的哦！完成教學後就可以進入真正的挑戰了在正式的關卡中左上角會顯示過關目標右上角則是步數限制需在步數內完成才能取得星數若在星數歸零時剛好過關也無法獲得星星唷！

光看遊戲截圖與說明可能會覺得這遊戲好像有點乾但如果你玩喜歡數字類的益智解謎遊戲就強烈建議可以下載來玩玩看不會失望的哦！