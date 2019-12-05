[免費] 將 Word 文件內容批次轉成 PNG, JPG 圖片（Batch WORD to JPG Converter）

Word 很好用、很常見不過可能很多舊電腦因為不常用或跑起來很慢就不裝了或者有些公用電腦因為授權的關係不想花錢裝，

這時候如果需要讀取 Word 文件的話該怎麼辦呢？

改裝免費的 LibreOffice 文書處理軟體是一個方法使用線上 Google Docs 免費服務也是一個方法還有一個更簡單的方法就是把原本的 Word 文件內容通通都轉成 JPG 或 PNG 等格式的圖檔 直接在電腦中開圖檔來看一樣可以正常閱讀還不用擔心原本的表格、字型、設計或樣式會跑掉。

如果想把你的 Word 文件轉成 PNG 等格式圖檔 可以試試看可支援多檔案、多頁面批次處理的 Batch WORD to JPG Converter 小工具支援 DOC, DOCX, RTF, HTML/HTM 與 ODT 等格式的文件輸入並能輸出成 JPG, PNG, BMP, TIF, GIF, PCX, TGA… 等影像格式甚至還能輸出成 PDF 檔相當簡單且方便。

操作時電腦中不需要另外安裝 Word 軟體還能自訂圖像的 DPI 高低、檔名前綴與是否同一文件放在同一個資料夾相當好用。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： Batch WORD to JPG Converter

Batch WORD to JPG Converter 軟體版本： 1.1

1.1 軟體語言： 繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言

繁體中文、英文、簡體中文…等多國語言 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 8.10 MB

8.10 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： PDFZilla

PDFZilla 軟體下載： Download下載

使用方法：

第1步 開啟軟體主視窗按一下「+」按鈕選取你要處理的 DOC, DOCX, RTF… 等格式的文件。



第2步 選取輸出格式並設定好 DPI 與儲存資料夾然後按「現在開始！」按鈕。



第3步 完成後就可以看到原本的 Word 文件變成一張一張圖片了。