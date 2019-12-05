[限時免費] PlusOne 史上絕美的計數器，附統計功能、可結合 Siri 捷徑使用（iPhone, iPad）

「計數器」應該可以算是手機工具類 App 中功能最簡單的項目基本上都是透過點擊就能計數無論於公於私，

只要是有計數需求的場合都能派上用場但如果你除了實用性外對美也有一定的要求那麼千萬不能錯過「PlusOne」這款絕美的計數器。

它優雅的配色加上時尚的樣式設計在視覺上就帶來滿滿的舒適感。可新增多個不同主題的計數項目點擊就能計數若不小心誤點也有修正的機會而所有項目的記錄還能透過折線圖來查看相關的數字變化唷！

除了可在主程式中操作外程式也有提供通知中心的小工具可使用加入後不需解鎖也能在通知中心快速計數非常方便如果有習慣使用 Siri 捷徑也可以在程式中進行設定讓原本就很簡單的計數動作更加簡化哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PlusOne: Beautiful Counter

PlusOne: Beautiful Counter 軟體語言： 簡體中文,英文

簡體中文,英文 開發人員： Shaobin Wen

Shaobin Wen 官方網站： https://pandara.xyz/

https://pandara.xyz/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「PlusOne」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次進入程式有預載兩個計數項目可以試用。點擊右上角的「＋」就能新增自己想要的計數項目。有六種配色、四種紋路、二十多種的小圖示可選用在最下方還能預覽效果。

第2步 新增後點擊就能計數長按則可進入編輯功能。

第3步 編輯功能中可修改計數項目的內容、分享、修正計數、刪除計數項目以及使用 Siri 捷徑。

第4步 從下方可以切換到「Statistic」折線圖統計資訊可以查看每個項目每天的計數記錄變化。

第5步 在日曆模式下可看每天的計數記錄若有漏計的時候可以點擊日期再點擊左上角來補計但測試時有造成程式錯亂的狀況建議還是當天記錄比較好。

第6步 若想要更方便計數可在通知中心加入「PlusOne」新增後再點擊「Customize in PlusOne」到程式中勾選想要顯示的項目後再按下「Confirm」。（如何將 Widget 加入通知中心：可參考此篇）

第7步 加入通知中心後就可以在此點擊計數不需再打開主程式。點擊右上角的「＞」可展開更多功能。