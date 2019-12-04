[限時免費] Text Only Post Editor 簡單有質感的圖文產生器（iPhone, iPad）

有時候只是單純想用文字敘述一些心情但在社群平台發文沒附圖存在感實在低很多，

如果又想在 Instagram 這樣以照片為主的平台上發純文字的內容勢必得要再多一個把文字做成圖文的步驟才能讓你的文字在一片照片海中浮上水面。

這款「Text Only Post Editor」就是專門讓你用來製作純文字圖的編輯程式在輸入文字後可以依需求改變背景與文字的配色還有提供多種的英文特殊字體可以選用字體大小、對齊方式皆可做微調在背景的部份除了可使用單色、漸層外也能套用相簿中的照片、圖片讓你的圖文更加吸睛。

製成的圖文比例預設為 1:1也可以改為橫幅或直幅的長形比例任何的社群平台皆適用製作好的配置設計還能儲存下來方便之後再次選用儲存的圖文檔解析度很不錯想用來當做手機桌布甚至是電腦桌布也沒問題唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Text Only Post Editor

Text Only Post Editor 軟體語言： 中文, 日語, 英語

中文, 日語, 英語 開發人員： Batbayar Batbaatar

Batbayar Batbaatar 官方網站： https://www.batbayar.mn/

https://www.batbayar.mn/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 11.0 以上

iOS 11.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Text Only Post Editor」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 開啟後會自動隨機配色點擊上方的文字就能輸入想要的內容。接著可在下方調整「寬高比」共有五種比例可以選用點擊選單右上角的「x」可返回主選單。

第2步 點入「文本」即可編輯文字的部份包含顏色、字形、尺寸、對齊方式、線（行距）、克恩（字距）。

第3步 「背景」的部份有單色、漸層與照片三種模式可選擇。

第4步 最後在下方主選單處向左滑就可以看到更多功能。「檔案」可將配置設計儲存下來之後可以再次套用。「保存」即可將圖文儲存到相簿中使用。