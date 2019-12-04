「PersoPhoto」3 步驟、5 分鐘完成 2 吋證件照（iPhone, Android）

以前需要大頭照都會跑一趟照相館拍一組大概是 350 元左右不過現在很多人都會想要自己拍，

一方面時間掌握上比較自由一方面也可以省下不少的費用而且可以把照片修到自己滿意為止。

如果你也喜歡 DIY 證件照可以搭配「PersoPhoto」來使用它號稱只要 3 步驟在 5 分鐘之內就能完成 4 張 2 吋的證件照你可以導入相簿中已存在的照片或直接使用手機相機鏡頭來拍下大頭照再依據畫面上的裁切指示線就能輕鬆的裁切出適當的範圍不會有過大或過小的問題。

最後程式會自動生成 4 張一組的照片集合只要利用 10x15cm（4″x6″）的相紙列印就能印出 4 張 3.5×4.5cm 的大頭照囉！但這個程式沒有提供人像修圖的功能若有編輯照片的需求就要搭配其它的照片編輯工具來使用之後再用「PersoPhoto」快速完成排版有需要的朋友可以參考看看囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： PersoPhoto

PersoPhoto 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Andre Kosak

Andre Kosak 官方網站： https://persophoto.ikosak.com/

https://persophoto.ikosak.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 可選擇拍照或從相簿選取照片接著程式會自動辨識臉部位置將裁切提示線對準放置如果位置不夠精準可以再手動調整完成後點擊「Done」。

第2步 剛剛裁切的照片就會在下方出現點擊右下角的「→」就能生成 4 張一組的照片集合。點擊「Choose background」還可以變換背景底圖。

第3步 最後點擊右下角的按鈕就能將照片集合儲存到相簿中之後使用 4″x6″ 的相紙印出就可以裁切出 4 張 2 吋的大頭照了。