把手指停下來，就會有一隻狗用鼻子頂住！「No Boops Go Wasted」超療癒的小遊戲（Android）

不知道大家是否有玩過「Pointer Pointer」這個網站？在這網站中只要將滑鼠的游標停下來等待一下就會有個人用手指著它是個蠻無厘頭又沒有什麼實用功能的網站，

但就是有種舒壓的笑果若你覺得它蠻有趣的也許可以再來試試「No Boops Go Wasted」這個 App。

「No Boops Go Wasted」的概念與「Pointer Pointer」類似不過裡頭的主角變成了狗狗開啟程式後將手指停留在螢幕上數秒就可以看到有一隻狗狗用鼻子頂住你的指尖這些狗狗都超級可愛的對於喜歡可愛動物的使用者來說應該會非常有趣！

它就真的只是一個單純用來娛樂的程式沒有其它任何作用也沒有更多的玩法簡單但很療癒心情煩悶時可以打開來被可愛的狗鼻子頂一下讓萌力融化你的心吧！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： No Boops Go Wasted

No Boops Go Wasted 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Pikash Labs

Pikash Labs 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「No Boops Go Wasted」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後點擊「Start Booping」接著將手指隨意停留在螢幕上數秒。

第2步 手指停留在螢幕上的時候會有隻狗狗跑過來的動畫接著就會出現一張狗狗照片而且牠的鼻子會剛好頂住你的手指尖。

第3步 無論你將手指停留在哪裡牠們的鼻子都能找到你唷！XD 有興趣的朋友快來試試看吧！