超有趣的互動式眼球運動！「Blink」用相機跟蹤你的眼睛，確實照做才能通過！（iPhone, iPad）

手機實在太方便又太好玩無論是工作、生活、休閒、娛樂全都與它脫不了關係我們的眼睛也因此容易過度使用而忘了休息，

既然離不開手機那至少也要讓它發揮眼睛保健的功能在適當的時間提醒我們該休息或是引導我們來做點眼球運動舒緩一下眼睛周圍緊繃的肌肉們。

「Blink」就是一款超有趣的眼球運動 App透過相機的前鏡頭可以跟蹤你的眼球動態只要跟隨螢幕上的指示讓眼球做出各種運動例如上下移動、左右移動、向右／左繞圈、閉眼 6 秒鐘……等完成一連串的指示就能達到放鬆的效果。

開啟程式時螢幕上會有雙眼睛當你的眼球移動或眨眼時這雙眼睛也會跟著動非常有趣！程式共設計了三個單元包含眼睛減壓、敏銳的視野與休息一下前兩個都屬於運動單元最後一個則是需將手機螢幕向下暫時不使用 5 分鐘。

在做眼球運動時必須確實照做才能通過每一個項目唷！你還能設定每天要提醒運動幾次相對於只是單純的眼球運動教學「Blink」多了互動的成份會讓人更想跟著一起做有興趣的朋友也可以下載來試試哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Blink

Blink 軟體語言： 俄文, 德語, 法文, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 西班牙文

俄文, 德語, 法文, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 西班牙文 開發人員： MNOGODEL, OOO

MNOGODEL, OOO 官方網站： https://www.blnk.app/

https://www.blnk.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上

iOS 12.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Blink」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次使用需先給予相機的使用權限接著按下「我們開始做吧！」。

第2步 在正式開始運動前有幾個動作測試可以先練習一下。最後按下「開始狂歡吧！」就能進入第一個運動單元。

第3步 首先閉眼 6 秒鐘中途如果打開眼睛秒數就會暫停。

第4步 接著是上下移動 5 次。

第5步 然後是眨眼睛 3 次再右上左下移動 5 回就完成了。

第6步 完成運動後就可以「設定時間表」可視自己的需求選擇每天做 1~5 次。

第7步 下方還可以選用「敏銳的視野」與「休息一下」兩個單元。「敏銳的視野」有更多不同的眼球運動；「休息一下」則是要使用者直接將螢幕向下擺放休息 5 分鐘。