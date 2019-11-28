Haru Alarm 能叫醒又能哄睡你的貓咪鬧鐘程式（iPhone, iPad）

Haru 是隻可愛貓咪的名字牠在「Haru Alarm」這款鬧鐘 App 中專門負責讓你準時起床，

所以提供了兩種的關閉鬧鐘模式分別為「Shake」搖動手機與「Math problem」數學謎題當鬧鐘在指定時間響起時就需搖動手機達一定次數或解開數學謎題才能讓鬧鈴停止。

而牠為了確保你每次都能準時離開溫暖的床連同睡眠品質都要幫你照顧到在程式中就有提供 16 種睡眠環境音樂像是雨聲、海浪聲、夏日蟲嗚、流水、咖啡館、鋼琴音樂……等再搭配定時器使用可以在睡前營造出輕鬆的氛圍幫助你更容易進入睡眠狀態有良好的睡眠隔天才能順利的在指定時間起床唷！

程式內建多款的鬧鐘鈴聲可選擇並有貪睡功能可使用也支援臨時所需的「快速鬧鐘」最小時間單位為 1 分鐘最多則可設定 1 小時可累加使用設定方便又簡單無論是要煮泡麵、小睡一下或是幫料理計時等都非常好用哦！是一款多功能又有點可愛的鬧鐘程式。

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Haru Alarm

Haru Alarm 軟體語言： 法文, 英語, 越南文

法文, 英語, 越南文 開發人員： YOMI STUDIO COMPANY LIMITED

YOMI STUDIO COMPANY LIMITED 官方網站： https://yomi.studio/

https://yomi.studio/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Haru Alarm」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次進入程式 Haru 會來跟你打招呼點擊「Sure, I like it!」即可正式進入。程式有預設三個鬧鐘可直接拿來用或點擊右下角的「＋」新增需要的鬧鐘。

第2步 鬧鐘的設定項目其實都大同小異在上方可選擇要停止鬧鈴的方式「Voice」可選擇內建的鬧鈴聲。開啟「Snooze」可設定要貪睡的時間。最後按下「Set time」即設定完成。

第3步 當指定時間到時點擊「Dismiss」再搖手機達一定次數就能停止鬧鈴。

第4步 若有設定貪睡下方就會多一個「Snooze」的按鈕。選擇數學謎題模式的話就需回答完所有的題目才能停止鬧鈴。

第5步 點擊右下角「＋」新增鬧鐘時可選擇要「快速鬧鐘」還是「一般鬧鐘」。選擇快速鬧鐘的話就可以直接點擊需要的時間設定要震動或鬧鈴後按下「Done」即會在指定時間後提醒你。

第6步 若想要聽睡前音樂可在下方切換到「Zz」再點擊「Edit」就能設定需要的播放時長下方共有 16 種環境音樂可選用點擊播放鍵就能開始播放。