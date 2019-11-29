「Doors: Awakening」超精緻的 3D 魔幻開鎖解謎遊戲（iPhone, Android）

「Doors: Awakening」是一款畫面非常精緻的 3D 解謎遊戲剛打開遊戲時一直會將它與「The Birdcage」系列遊戲連結在一起，

在「Doors: Awakening」這款遊戲中玩家被設定在一場意外中甦醒醒來時看到了一個小男孩的影子注視著你為了追上他而展開了這場魔幻之旅。遊戲分為多個場景主題每個場景中又分為四個小關卡每個關卡都有一扇機關重重的門你必須在門的四周圍尋找線索與道具想辦法將它打開並追上那位神祕的男孩。

小男孩在每個關卡中都留下了一封信隨著信裡所揭發的內容將能一步步的挖開最終的結局。遊戲雖然可以免費下載不過只開放了前八關可以試玩如果對結局充滿好奇可再考慮付費支持完整版遊戲的精細程度與解謎難度都在一定水準之上推薦給喜歡解謎遊戲的朋友來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Doors: Awakening

Doors: Awakening 軟體語言： 繁體中文,英文

繁體中文,英文 開發人員： Snapbreak Games AB

Snapbreak Games AB 官方網站： http://www.snapbreak.com/

http://www.snapbreak.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 12.0 以上 / Android 6.0 以上版本

iOS 12.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

點擊「開始遊戲」進入有兩個主題開放試玩先點入「魔術森林」挑戰第一關這邊也會有遊戲引導可先了解遊戲的基本玩法。

整個遊戲場景可隨意點擊、滑動旋轉尋找各種道具物件並觀察運用在正確的地方就能啟動機關最後將門開啟。

在遊戲中還會發現紅、藍兩種顏色的寶石收集足夠的數量就能解鎖「結語」。另外在關卡裡也會發現一封信隨著關卡的推進將可以挖掘到更多的內容。

將門開啟後就能看到門後出現的長梯與小男孩的影子繼續跟著他找出最後的結局吧！

每一扇門都設計的相當精緻試玩的關卡基本上都可以靠自己過關只有最後的第 8 關花了一些時間摸索但也不到卡關的程度玩起來真的很享受唷！