偶爾想要耍點文青？用「Cool Fancy Text Generator」寫出讓人無法一眼看穿的特殊英文字

雖然不知道這樣定義文青適不適當不過讓人有些霧裡看花的感覺好像就有點文青？例如在 Facebook 或 Instagram 發文時，

寫些有意境但實際上又不知道意指何處的內容再搭上一張圖文不符的照片似乎就很有文青的感覺。

如果想要再國際化一點把內容用英文來表達或搭配英文名言名句甚至再用「Cool Fancy Text Generator」套上特殊的英文字體那就更加有（ㄇㄛˊ）意（ㄏㄨˊ）境（ㄏㄨㄚˋ）了！

「Cool Fancy Text Generator」是一個特殊英文字體產生器只要將想轉換的英文字句輸入到網站中就能立即套用近 100 種不同花樣設計的英文字體一鍵複製後即可使用在各大社群網站也能運用在聊天軟體當中唷！

不過並無法保證字體運用後能與網站提供的樣式完全相同還是得視每個平台支援的程度而定囉！想要貼文中的英文字看起來更吸睛的話就可以來試看看。

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網站名稱： Cool Fancy Text Generator

Cool Fancy Text Generator 網站網址：https://coolsymbol.com/cool-fancy-text-generator.html

使用方法：

第1步 網站在電腦上或手機瀏覽器上都可以使用開啟網站後在上方的文字框中輸入想要轉換的英文字句後就會自動在下方套用各種的特殊英文字體。

第2步 找到喜歡的字體後點擊「COPY」即可將其複製到剪貼簿中做使用。

第3步 實際在運用在 Facebook 與 Instagrame 的效果如下感覺還挺有趣。