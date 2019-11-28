「國語辭典-填填看」可以增長國學造詣的詞語填字遊戲（Android）

填字謎是一種很有趣的文字遊戲會給玩家一張空白的格子圖再根據直向與橫向的提示說明，

就可以猜出每個格子要填入的答案這款「國語辭典-填填看」就是類似的填字遊戲不過它不是給玩家完全空白的格子會在格子中預先填入部份的文字讓玩家去完成缺少的部份點擊空格即可獲得直與橫的提示再將正確的字填入完成整張字謎即可過關。

出題範圍是取自《國語辭典》並參酌教育部公佈的重編國語辭典修訂版除了常見的四字成語之外也包含詞語、名家名言、俗諺、百科知識、歷史、地理……等綜合性的知識題目。答案最少二個字最多可由十個字所組成共有超過十五萬個中文詞句在其中唷！

在邊玩遊戲的途中也能透過詞句的提示內容學習更多的國學知識遊戲並搭配語音在答對時會自動朗讀出完整的答案增加遊戲的樂趣。無論是在學的學生或已經脫離學生時代已久的朋友都很適合來玩哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 國語辭典-填填看

國語辭典-填填看 軟體語言： 繁體中文,簡體中文

繁體中文,簡體中文 開發人員： KINGFORMATION CO.,LTD.

KINGFORMATION CO.,LTD. 官方網站： http://www.kgame.com.tw/

http://www.kgame.com.tw/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.1 以上版本

Android 4.1 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「國語辭典-填填看」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

遊戲目前有 3750 個關卡點入就能從第一關開始挑戰。點擊空格即可在上方看到直向與橫向的提示再從下方的候選字中填入正確的答案。第一關會有小手引導第二關開始就會讓玩家自己挑戰了。

全部填入正確答案即可過關會依所花費的時間來進行排名。

挑戰過的關卡可點入查看所有題目詞語與相關的釋義說明。