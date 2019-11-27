Storybeat 簡單快速幫照片、影片加入背景音樂（iPhone, Android）

分享照片或影片時如果希望可以更有氣氛可以考慮幫它們加上背景音樂，

但對影音後製苦手來說就算只是簡單加入背景音樂也是很惱人的事不過現在只要下載「Storybeat」就能輕鬆的幫照片、影片加入背景音樂哦！

「Storybeat」是一款很傻瓜的影音編輯工具最主要的功能就是可以幫影像加入音樂除了可加入自己原本就很喜歡的音樂外程式也有提供多首內建的音樂可選用包含流行樂、搖滾、嘻哈、雷鬼、鄉村音樂……等多種風格另外還有各種有趣的音效可以使用到影片當中。

你可以選入最多 30 張的照片將它們串成一部音樂幻燈片或幫一部影片搭上配樂甚至還可以自行錄製旁白。如果手邊有橫向照片就可以使用程式提供的「全景效果」利用畫面橫移的運鏡手法讓普通的橫向照片看起來就有全景照的感覺。雖然功能看起來好像很簡單但卻可以做到許多不同的編輯效果不需要專業的編輯技巧就能輕鬆使用有興趣的朋友可以來嘗試看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：Storybeat
  • 軟體語言：中文, 俄文, 英語, 西班牙文
  • 開發人員：Social Stories, S.L.
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

使用方法：

第1步 開啟程式後可看到下方有列出幾個功能項目可依編輯需求來選用。下面就以第一個「給照片或視頻添加音樂」來示範點入後可由相簿中選取照片（最多 30 張）或一部影片也可使用相機拍攝。

 

第2步 選擇照片時右上角會出現「Fill」與「Fit」的開關如果希望照片可以完整呈現的話就要切換成「Fit」。選完想要的照片後點擊右上角的「下一步」。

 

第3步 程式會將剛剛選取的照片串成一部幻燈片點擊下方的「＋」可加入音樂、音效也可以錄音「搜索音樂」與「添加音效」需連網才能使用。

 

第4步 點擊音樂圖片可試聽喜歡的話就可以按下「添加」。接著可選取想要加入的音樂段落點擊下方的「播放」鍵即可搭配右側的幻燈片預覽效果。調整後再按下「保存」。

 

第5步 如果不想要左下角顯示浮水印的話可點擊「X」關閉。最後點擊右下角的按鈕選擇儲存或分享免費版需看完廣告才能儲存或分享哦！

 

最後更新：11-27, 2019 下午 4:51

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