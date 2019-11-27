Rope Bowling 保齡球解謎遊戲，切斷繩子擊落所有球瓶！（iPhone, Android）

「Rope Bowling」是一款以保齡球為主題的解謎遊戲玩法算是很常見的透過在適當的時機點切斷繩子，

讓保齡球可以順利擊落所有的球瓶就能過關搭配頗為真實的音效玩起來感覺蠻爽快的唷！

遊戲關卡中沒有太多的限制不小心失敗了直接重來即可過關時可以獲得金幣獎勵每隔幾關也會有一個特別的獎勵關卡在這個獎勵關卡中擊倒越多的球瓶可獲得越多的金幣。

金幣可用來隨機解鎖不同的造型保齡球在遊戲的過程中還可收集「鑰匙」每集滿三把就能玩開「寶箱」的遊戲就有機會獲得不同造型的球瓶也可透過觀看廣告開啟「禮物盒」獲得新的球瓶這些都能讓遊戲有更多不同的樂趣。

隨著關卡的推進機關設計會加入更多不同的變化例如炸彈、彈簧、拳擊手套、轉接軸……等遊戲難度也會隨之提升但整體來說並不會過於困難很適合休閒的時候玩上幾局打發瑣碎的時間哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Rope Bowling

Rope Bowling 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Geisha Tokyo Inc.

Geisha Tokyo Inc. 官方網站： https://www.geishatokyo.com/

https://www.geishatokyo.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

開啟遊戲跟著小手的指引將球上的繩子切斷就能順著路徑擊倒球瓶。每個關卡都有三小關最後擊倒球瓶王就能獲得金幣獎勵。

關卡中會逐漸加入更多有趣的機關除了提高難度外也讓遊戲更加好玩。

不小心失敗了也沒關係球丟到畫面之外也無所謂全都可以「Retry」重來！

每隔幾關就會有獎勵關卡有兩顆球數可用擊倒越多的黃金球瓶可獲得的金幣獎勵越多。

在關卡中有機會可以收集「鑰匙」集滿三把就可以開寶箱每回寶箱中一定會有一個是特殊球瓶其它則是不等的金幣。

金幣可以用來解鎖新的造型球另外除了用鑰匙開寶箱外在遊戲中獲得的禮物盒也可以觀看廣告解鎖新的造型球瓶哦！