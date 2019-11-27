你被「讚數」綁架了嗎？ Hide Likes Everywhere 可以把它們通通藏起來！（Chrome, Firefox 擴充套件）

幾乎所有的社群平台都有設置按「讚」（Like）的功能讓網友可以透過簡單的方式表達自己的支持或喜好但是讚數的多寡卻帶來極大的影響力，

有些使用者的情緒很可能會隨之起伏或在彼此之間造成比較、競爭的問題最近 Instagram 就宣布要將測試「隱藏讚數」的功能範圍擴大至全球若你被列入為受試者將無法看到其他使用者貼文的讚數但自己的貼文讚數還是可以看得到。

若你深深覺得自己被「讚數」綁架了連自己的讚數都不想看到的話可以在瀏覽器上安裝「Hide Likes Everywhere」這款擴充套件其支援 Google Chrome 與 Firefox 瀏覽器使用安裝後就能自動隱藏社群平台的讚數從此釋放你被綁架的情緒！

「Hide Likes Everywhere」可以隱藏包含 Facebook、Twitter、YouTube、reddit、Instagram 這五大社群平台無論是自己的還是別人的貼文通通都看不到讚數真正實現沒有比較就沒有傷害的概念讓使用者可以把注意力更放在貼文內容而不是在貼文的熱門度之上。使用的感覺挺不錯的如果偶爾會需要查看讚數只需在工具列上點擊開關就能立即切換使用上相當隨心所欲有需要的朋友可以考慮安裝一下囉！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hide Likes Everywhere

Hide Likes Everywhere 軟體語言： 英文

英文 官方網站： https://www.hidelikeseverywhere.com/

https://www.hidelikeseverywhere.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 軟體下載 ：Chrome 版本、Firefox 版本

使用方法：

第1步 以 Google Chrome 版本示範在下載網頁中點擊「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」。

第2步 安裝後在網頁中點擊「Allow Permissions」需點擊「允許」給予必須的權限。

第3步 看到下圖畫面時就代表設定完成。下方列出的五個網站就是程式支援隱藏讚數的平台。

第4步 之後到這五個社群平台就看不到按讚數囉！如下圖左為原貌右為隱藏後的畫面。

第5步 若偶爾還是會想要查看一下的話只要在工具列上點擊程式圖標就能快速切換「Hide metrics」開關立即顯示讚數、留言與分享數。