2017/5/25 更新：MediaInfo 軟體版本更新至 v0.7.95 最新版

很久之前曾經介紹過 「AVIcodec」軟體，可以幫我們檢測影音檔的資訊與所需影音編解碼器（CODEC），剛剛又看到一個功能相近且用起來更方便的類似工具 MediaInfo。如果你因為工作需要常常需要檢查一下某些影音檔的格式與資訊，或者你常常在網路上下載到不知道是用什麼 CODEC 才能播的影片檔，都可以試試看用 MediaInfo 來檢測一下相關資訊。

使用方法很簡單，只要將影音檔拉到 MediaInfo 視窗中，即可顯示標題, 作者, 導演, 專輯, 曲目, 日期, 播放長度, 編解碼器 (CODECs), 畫面比例, 每秒影格數, 流量, 取樣率, 聲道數, 語言, 章節總數, 章節列表…等資訊。

MediaInfo 除了可以顯示單一影音檔的資訊，也可一次選取整個資料夾、顯示全部影音檔的相關資訊。此外還提供了表格、樹狀圖、文字、網頁、XML...等等各式各樣的檢視模式，更可依照自己的需求自定檢測資訊的輸出項目與方式。

▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： MediaInfo

MediaInfo 軟體版本： 0.7.95

0.7.95 軟體語言： 繁體中文、英文，內建多國語系

繁體中文、英文，內建多國語系 軟體性質： 免費軟體 (GPL)

免費軟體 (GPL) 檔案大小： 3.58 MB

3.58 MB 系統支援： Windows, Mac, 各版本 Linux, FreeBSD

Windows, Mac, 各版本 Linux, FreeBSD 官方網站： http://mediaarea.net/

http://mediaarea.net/ 軟體下載： 按這裡

MediaInfo 可顯示的資訊： （轉貼自官方網站）

我能從 MediaInfo 獲得哪些資訊? 一般: 標題, 作者, 導演, 專輯, 曲目, 日期, 播放長度…

標題, 作者, 導演, 專輯, 曲目, 日期, 播放長度… 視訊: 編解碼器 (CODECs), 畫面比例, 每秒影格數, 流量…

編解碼器 (CODECs), 畫面比例, 每秒影格數, 流量… 音訊: 編解碼器, 取樣率, 聲道數, 語言, 流量…

編解碼器, 取樣率, 聲道數, 語言, 流量… 文字: 字幕語言

字幕語言 章節: 章節總數, 章節列表

MediaInfo 支援哪些 (容器) 格式? 視訊: MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB)…

MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB)… (編碼內容: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC...)

音訊: OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF…

OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF… 字幕: SRT, SSA, ASS, SAMI…

使用方法：

第1步 安裝好 MediaInfo 軟體、啟動之後，會先跳出一個「偏好設定」視窗，請在「語系」下拉選單中點選「華語（台灣）」再按一下「確定」按鈕即可。

第2步 開啟 MediaInfo 軟體主畫面之後，我們可以直接將你要檢測的影音檔拉到 MediaInfo 主視窗中，便可直接在視窗中顯示該影片檔的相關資訊。

第3步 另外也可按左邊的「選擇要檢視的資料夾」圖示，一次選取整個資料夾，讓我們批次檢視、匯出整個資料夾中全部影音檔的規格與資訊。

第4步 如果你想知道某個影音檔需要什麼樣的視訊解碼器才能播放，可以按一下「前往此視訊編解碼器的網站」按鈕，即可到該網站中下載所需的 CODEC。

第5步 另外 MediaInfo 還提供了表格、樹狀圖、文字、網頁、XML...等等各式各樣的檢視模式，可依照個人習慣切換不同檢視模式來瀏覽、匯出你要的資訊。

第6步 按一下左邊工具列上的「以自定格式匯出」按鈕，即可依照自己的需求與喜好，將檢測到的影音檔資訊匯出成你想要的格式。