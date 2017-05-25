2017/5/25 更新：MediaInfo 軟體版本更新至 v0.7.95 最新版
很久之前曾經介紹過 「AVIcodec」軟體，可以幫我們檢測影音檔的資訊與所需影音編解碼器（CODEC），剛剛又看到一個功能相近且用起來更方便的類似工具 MediaInfo。如果你因為工作需要常常需要檢查一下某些影音檔的格式與資訊，或者你常常在網路上下載到不知道是用什麼 CODEC 才能播的影片檔，都可以試試看用 MediaInfo 來檢測一下相關資訊。
使用方法很簡單，只要將影音檔拉到 MediaInfo 視窗中，即可顯示標題, 作者, 導演, 專輯, 曲目, 日期, 播放長度, 編解碼器 (CODECs), 畫面比例, 每秒影格數, 流量, 取樣率, 聲道數, 語言, 章節總數, 章節列表…等資訊。
MediaInfo 除了可以顯示單一影音檔的資訊，也可一次選取整個資料夾、顯示全部影音檔的相關資訊。此外還提供了表格、樹狀圖、文字、網頁、XML...等等各式各樣的檢視模式，更可依照自己的需求自定檢測資訊的輸出項目與方式。
▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報)
- 軟體名稱：MediaInfo
- 軟體版本：0.7.95
- 軟體語言：繁體中文、英文，內建多國語系
- 軟體性質：免費軟體 (GPL)
- 檔案大小：3.58 MB
- 系統支援：Windows, Mac, 各版本 Linux, FreeBSD
- 官方網站：http://mediaarea.net/
- 軟體下載：按這裡
MediaInfo 可顯示的資訊： （轉貼自官方網站）
我能從 MediaInfo 獲得哪些資訊?
- 一般:標題, 作者, 導演, 專輯, 曲目, 日期, 播放長度…
- 視訊:編解碼器 (CODECs), 畫面比例, 每秒影格數, 流量…
- 音訊:編解碼器, 取樣率, 聲道數, 語言, 流量…
- 文字:字幕語言
- 章節: 章節總數, 章節列表
MediaInfo 支援哪些 (容器) 格式?
- 視訊:MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB)…
- (編碼內容: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC...)
- 音訊:OGG, MP3, WAV, RA, AC3, DTS, AAC, M4A, AU, AIFF…
- 字幕: SRT, SSA, ASS, SAMI…
使用方法：
第1步 安裝好 MediaInfo 軟體、啟動之後，會先跳出一個「偏好設定」視窗，請在「語系」下拉選單中點選「華語（台灣）」再按一下「確定」按鈕即可。
第2步 開啟 MediaInfo 軟體主畫面之後，我們可以直接將你要檢測的影音檔拉到 MediaInfo 主視窗中，便可直接在視窗中顯示該影片檔的相關資訊。
第3步 另外也可按左邊的「選擇要檢視的資料夾」圖示，一次選取整個資料夾，讓我們批次檢視、匯出整個資料夾中全部影音檔的規格與資訊。
第4步 如果你想知道某個影音檔需要什麼樣的視訊解碼器才能播放，可以按一下「前往此視訊編解碼器的網站」按鈕，即可到該網站中下載所需的 CODEC。
第5步 另外 MediaInfo 還提供了表格、樹狀圖、文字、網頁、XML...等等各式各樣的檢視模式，可依照個人習慣切換不同檢視模式來瀏覽、匯出你要的資訊。
第6步 按一下左邊工具列上的「以自定格式匯出」按鈕，即可依照自己的需求與喜好，將檢測到的影音檔資訊匯出成你想要的格式。
延伸閱讀：
這還不錯呢！
還有好多種的檢視方法，
希望未來繼續開發～
不错，谢谢～
这个很不错，绿色的软体
下載一個kmplayer免安裝版就好了,至少我所見過的影視檔案他幾乎都能直接播放.
必須要安裝Codec才能讓他更強
不然像是mkv , ts , m2ts 就常無法撥放
win7 微軟提供的用得很穩 都沒裝其他的了
怎麼印象中k-lite好像也有差不多的東西
是一樣的東西，k-lite有把這個程式包進去。
轉貼公司Forum,和同事分享,謝謝(外判駐學校IT技術支援)
這軟件已經用了幾年了，但對一些已經可能損壞的影音檔案時會無法識別。