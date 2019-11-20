myNoise 風格多元、設定自由度超級高的環境音播放器（iPhone, Android）

環境音、白噪音真的是很奇妙的存在無論想集中精神專心念書、工作還是想撫平情緒安心入睡，

它都能幫上一些忙嘗試過的人想必都會懂得它的妙用。在 App Store 及 Google Play 上都可以找都很多相關的 App大多都是提供比較單純的功能例如單一的雨聲、海浪聲、蟲嗚鳥叫……等頂多再給開放混音功能可讓使用者自行調配出喜歡的組合。

不過如果這些單純的環境音已經不夠滿足你的需求請一定要來試試「myNoise」這款自由度超級高的環境音播放器。在免費下載的版本中毫不吝嗇提供了 8 種不同的噪音主題包含白噪音、雨噪音、雙耳節拍、春天林道、寺廟鐘……等。

每一主題都是由 10 種聲音元素所組成像在「春天林道」中就利用 2 種腳步聲、風聲、蜜蜂、流水聲再加上 5 種不同的鳥叫聲使用者可以手動拖曳每一個聲音的音量大小創作出一個自己聽起來最舒服的組合還能將其命名並保存下來。

若是喜歡驚喜或是有選擇困難的朋友也可以使用隨機功能或是程式中所準備的各種「情境」（Scene） 例如「春天林道」中就有清晨 6 點、午間 2 點、靜靜的散步、接近夏日、黎明、黃昏……等多種情境主題可選用即使是同一個噪音主題也可以調配出千變萬化的聽覺饗宴。

如果這樣還不足以讓你聽得過癮程式還開放使用者從 8 種噪音主題中選取 2~5 種相互搭配真的是史上最自由的環境音播放器了！提供播放計時器並可於背景持續播放喜歡聽環境音的朋友一定要收啊！！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： myNoise

myNoise 軟體語言： 英文

英文 開發人員： myNoise BVBA

myNoise BVBA 官方網站： https://mynoise.net/

https://mynoise.net/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

使用方法：

第1步 開啟程式後就可以看到 8 種噪音主題列表點入就可以看到如彩虹般的混音器預設是齊平的可手動拖曳調整每個聲音的大小。

第2步 拖動時就能看到每個項目代表的聲音是什麼。

第3步 調出喜歡的音量組合後可點擊左中側的按鈕命名後儲存下來。之後想要再聽時就可以點擊中間的名稱開啟預設選單在「My Noises」裡就能找到。

第4步 不知道要怎麼調的時候就選擇「Random」讓程式給你驚喜也可到「Scene」中選擇不同的情境主題。

第5步 點擊左下角的「Timer」可設定鬧鐘或播放計時器。設定計時器時間後還可再設定聲音淡出的時間長度。

第6步 若想讓環境音聽起來是動態的可以點入右下角的「Animate」就可以選擇一種動態主題這樣在播放時就會每隔一段時間自動調整各項目的音量聽起來有更多的變化。

第7步 如果想要再混入不同主題的音效可點入下方的「Multi」就能從右上角的「＋」新增主題。新增後可個別點入調整項目音量最後再點擊下方的「Save」就能命名保存。

第8步 在「Favorites」中可以找到加入最愛的聲音以及自己所創建的混音組合。喜歡驚喜的朋友可在「More」裡開啟「Shake to randomize」就能在音量設定畫面中搖一下手機隨興調整唷！