「Bubble Words」可以幫助複習英文單字的趣味拼寫遊戲（iPhone, Android）

學習英文最基本的就是累積單字量不過反覆的背誦複習是不是覺得有些枯燥乏味了呢？其實可以下載類似「Bubble Words」這樣的英文單字拼寫遊戲，

就能運用腦中所記憶的英文單字來進行遊戲唷！

「Bubble Words」是一款蠻有趣的文字遊戲以海洋為主題所有的字母都被包在泡泡之中透過點擊拼寫出有意義的單字來賺取分數完成指定條件即可過關。拼出越長的單字除了可獲得更高的分數外也會額外生成一些特殊泡泡球例如拼出 4 個字母的單字就能生成分數 x2 的加倍球。

隨著關卡的推進遊戲的場景會有不同的變化之外關卡裡也會加入各種不同的遊戲元素像是章魚墨汁、解救小魚、冰塊或是木箱……等玩法頗多元化的比起只有單純在一堆字母中拼寫單字來說它提供更高的可玩性！

為了獲得高分真的會拼命的把大腦中還記得的單字都拿出來用對於學生來說也不失是一個有幫助的課外娛樂連結 FB 帳號的話還能在關卡地圖上看到其他好友的進度唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Bubble Words

Bubble Words 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Genera Games S.A.

Genera Games S.A. 官方網站： https://generagames.com/

https://generagames.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本

iOS 8.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在遊戲一開始就可以選擇要不要連結 FB 帳號也可以先點入「PLAY」之後再連結。每個關卡都有個過關條件第一關就是要在 4 個字以內獲得 10 分。

字母都會被包在泡泡中點擊即可選取當拼出有意義的單字時下方就會出現「綠色」按鈕點擊就能送出。

在上方會顯示可使用字數右上角則是過關條件而每個字母泡泡右上角的數字代表消除時可獲得的分數。完成條件即可過關！

如果有連結 FB 帳號就可以在地圖上看到好友的進度並可在進入關卡或過關時看到好友的成績與排名。

拼寫時使用 4 個以上的字母就可以生成特殊的泡泡球例如使用 5 個字母就可以獲得一個 x3 的加倍球。

隨著關卡的推進遊戲將會加入更多有趣的元素像是解救小魚需將小魚上方的泡泡消除讓小魚浮到最上方或是收集含有章魚墨汁的泡泡。

關卡地圖以 15 關為一個主題通過 15 關後就能解鎖新的主題除了場景會有大轉變外關卡中也會出現新的遊戲玩法唷！