出一張嘴拍照法「Hey Camera」用語音控制的拍照錄影程式（iPhone, iPad）

現在大部份的人都是使用手機來拍照如果是自拍或有別人幫忙拍照還沒什麼問題但若想要拍有點距離的畫面或大合照又剛好沒人可以協助時，

大概就只能靠倒數計時拍照或搭配有遙控器的自拍棒來使用不過其實你還有另一個選擇那就是「Hey Camera」！

「Hey Camera」是一個可以實現出一張嘴就按快門的拍照錄影程式可設定四個語音控制指令包含拍照、錄影、停止錄影以及切換前後鏡頭固定好手機的位置並擺好姿勢後只要說出指令就能拍照或開始錄影。指令的部份可以修改成其它自己想要的詞但要注意的是它只接受英文指令。

現在也支援使用 Siri 捷徑來進行拍照或開始錄影影片的解析度最高可達 4k。若使用語音停止錄影的聲音不想被記錄在影片中在設定功能裡還可以選擇自動去除最後 1~3 秒的片段就能保持影片的完整性了。

整體來說感應還蠻靈敏的但畢竟是靠語音辨識來執行動作若周圍環境太吵雜可能就會影響使用的效果。免費版本只能試拍 2 張照片與 3 段影片如果覺得不錯用的話就可以考慮付費購買無限版本囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hey Camera

Hey Camera 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ross Martin

Ross Martin 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Hey Camera」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟需先給予必需的權限包含相機、相簿、麥克風以及語音辨識。

第2步 接著就可以進入相機功能觀看下方的說明後按下「Got it」就可以開始用語音控制拍照或錄影了。點入右上角的「齒輪」可進入設定。

第3步 在設定裡你可以自訂語音控制的詞彙內容但需以英文為主。除了可用語音拍照、錄影、切換前後鏡頭外也可以關閉 App。若想自動剪去影片最後的片段可到「Trim the end of videos」做設定可選擇剪去最後 1~3 秒鐘。

第4步 在相機畫面上方可使用夜間模式、補光燈以及倒數快門。免費版本有使用限制達門檻後再次說出語音指令就會自動轉跳右圖畫面。