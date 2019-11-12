「我的水晶花園」療癒系多肉植物放置遊戲，還可以吸引許多可愛動物成為好友！（iPhone, Android）

「我的水晶花園」是一個從玩法、畫風到配樂都超級療癒的多肉植物放置遊戲畫風有繪本般的夢幻風格玩家可以一次照顧多個水晶迷你花園，

每個花園就像一個小盆栽可以自由放入各種植物也可以搭配一些裝飾小物享受設計盆栽的樂趣。

玩法非常的慢活事實上是這遊戲也根本急不得除非你狂看廣告賺金幣否則就只能靠植物慢慢生成累積金幣而商店裡的植物、容器、裝飾的價格都有點高所以想要購買新的植物就會需要比較長的等待時間如果是性子急的朋友就不推薦下載了。

雖然看起來好像沒什麼事可以做只能聽聽美妙的古典音樂發發呆但其實花園每隔一段時間都會長出雜草動手清除雜草的話也可以賺到一點小錢唷！另外每天都要至少來澆一次水這樣植物才會乖乖的長大。

當你在花園裡放置了特殊的植物時就可以在特定時間或滿足特定條件下吸引到各種不同的可愛動物你可以跟這些動物聊天互動或是餵牠們吃東西如果能獲得牠們的喜愛也許就能把牠們永遠的留在你的花園中唷！玩起來真的非常療癒但初期玩家可以做的事真的不多建議想要玩佛系遊戲的朋友可以來嘗試看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 我的水晶花園

我的水晶花園 軟體語言： 中文, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 韓語

中文, 簡體中文, 繁體中文, 英語, 韓語 開發人員： Minimonster Game Limited

Minimonster Game Limited 官方網站： https://www.instagram.com/1n1gamefactory/

https://www.instagram.com/1n1gamefactory/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本

iOS 9.0 以上 / Android 4.1 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

在歡迎畫面點擊一下可選擇要登錄帳號以便保存遊戲數據或是先用一般遊客的身份進入遊戲。

接著會提供三個花園風格讓玩家選擇這就會是你的第一個花園哦！

你的第一個花園中會有一隻小貓咪幫你保護著感覺真是溫馨啊！接著遊戲就進行簡單的教學包含澆水、除草、餵食……等。

幫植物澆水它們就會漸漸的長大。

在澆水時偶爾會有驚喜出現可能是貓咪或其他動物喜歡吃的食物。

除草時除了可以獲得金幣外偶爾也可以找到「蟲子」。

點擊小池塘就可以用蟲子來釣魚釣到的魚也可以賣錢哦！

點擊貓咪可選擇餵食或聊天選擇餵食就可以再從食物列表中選擇牠喜歡的食物。

在右上角可進入「編輯」模式可以擺放新的植物或裝飾。

擺放了新的植物後就會有特定的動物來訪讓牠們心滿意足集滿 3 顆心就能將牠們永遠留下來囉！

在「貓咪實驗室」中玩家可以利用已經 100% 長大的植物來合成出特別的花卉植物。

只要在花園中點擊植物就能看到它們的成長百分比在編輯模式中選擇 100% 的植物再點擊「REMOVE」即可將它們收到倉庫中。

只有在倉庫裡的植物可以被用來合成哦！不過因為還需要「特殊植物」才能做實驗所以還是先把植物們放回花園繼續多賺點錢比較實在啦！

點擊右側的「小手」可縮放花園視角當你有多個迷你花園時就可以這樣進行切換。點擊下方的音樂名稱可展開音樂列表目前共有 5 首古典音樂可以選擇唷！