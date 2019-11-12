DoTrans v1.6.0 手機資料備份、傳檔工具（支援 iPhone, Android）

FonePaw DoTrans 是一套專門用來連接、讀取智慧型手機資料的檔案管理軟體可支援各廠牌、各種常見版本的 Android 系統與 iPhone, iPad 等 iOS 裝置。

將手機和電腦連線後，

可透過 DoTrans 來讀取手機中的各種內容並依照圖片、音樂、影片、聯絡人、訊息… 等不同分頁來快速檢視手機裡的檔案即時預覽、匯出或刪除。除此之外還提供了聯絡人備份、聯絡人還原、鈴聲製作器與 HEIC 轉換器… 等工具都是相當常用的必備工具。

DoTrans 的操作介面與使用方法跟其他類似軟體差不多不過 DoTrans 簡潔、乾淨很多操作起來也相當順暢。可惜試用版的限制比較多不過如果覺得好用的話花點錢買個終生授權也是不錯。

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▇ 軟體小檔案 ▇ (錯誤、版本更新回報) 軟體名稱： FonePaw DoTrans

FonePaw DoTrans 軟體版本： 1.6.0

1.6.0 軟體語言： 繁體中文、英文、日文…等多國語言

繁體中文、英文、日文…等多國語言 軟體性質： 試用版

試用版 檔案大小： 86.2 MB

86.2 MB 系統支援： Windows XP/Vista/7/8/10

Windows XP/Vista/7/8/10 官方網站： FonePaw

FonePaw 軟體下載： Download 下載

試用版/註冊版功能差異：

FonePaw DoTrans 操作介面：

第1步 順利讓手機連上電腦後重開 DoTrans 軟體就可以在「主頁」看到你的手機廠牌型號、總容量、可用空間…. 等資訊。

第2步 其他圖片、音樂、影片、聯絡人… 等資料的瀏覽、備份介面。

第3步 額外的工具程式、手機鈴聲、裁切製作工具…