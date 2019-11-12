「廣播聽到飽」介面簡單好用的台灣電台線上播放器（iPhone, Android）

你有在聽廣播嗎？現在要聽廣播不用再搞一台收音機用電腦或手機就能輕鬆線上收聽如果覺得要搜尋電台的網站或線上播放資源太麻煩，

就快下載「廣播聽到飽」讓你想聽哪台轉哪台切換超方便！

而且這款程式的介面非常單純開啟程式就能看到一整排的台灣電台列表除了電台名稱外更有目前時段的節目名稱甚至可以查看一整天所有的詳細節目時間表。對於喜歡的電台可加入最愛之後要尋找就更加快速了。

收錄共 90 家電台可利用分類包含音樂、生活、新聞、綜合、外語、多元文化以及交通來篩選。開始播放後即可離開程式關閉螢幕也仍可持續播放Android 版本可在通知欄的播放器控制播放狀態或其也支援透過鎖定畫面中的播放器進行控制iOS 版本同樣也能在鎖定畫面中控制播放。

程式並有自動記憶播放功能下回開啟程式時會自動播放上次離開前所選擇的電台整體的介面簡單好操作喜歡聽廣播的朋友可以參考看看。

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▇ 軟體小檔案 ▇

  • 軟體名稱：廣播聽到飽
  • 軟體語言：繁體中文,英文
  • 開發人員：One Lab Mobile
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本

 

使用方法：

第1步 開啟程式後預設顯示「熱門」分類下的電台點擊右上角的「熱門」即可展開分類列表可從中快速篩選找到喜歡的電台。

 

第2步 每個電台名稱下方都會顯示目前時段的節目名稱與播放時間。在電台名稱上方向左滑可查看節目表或將電台加入最愛。

 

第3步 將喜歡的電台加入最愛後就可以在分類列表中「我喜好的」裡面找到它。

 

第4步 開始播放後Andorid 版本可在通知欄或是鎖定畫面控制播放狀態iOS 版本也同樣可利用鎖定畫面的播放器來控制唷！

 

最後更新：11-12, 2019 下午 3:31

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