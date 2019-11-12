手機視覺瞬間＂降溫＂！溫馨感十足的「雪動畫的背景」動態桌布（Android）

等待了好久天氣總算是維持涼涼的狀態看來冬天是真的要來了。當季節轉換時，

就會想幫家裡的擺設裝飾做些變化嗎？別忘了手機桌布也要跟著換季一下哦！

「雪動畫的背景」就是一款超適合冬天使用的手機動態桌布尤其是在聖誕節即將來臨的這段時間換上下雪主題的桌布整個感覺就更有過節的氣氛了！這款桌布提供兩張山中小屋的背景圖可選用在屋頂還有小屋的周圍全都覆蓋了一層積雪冬季氛圍營造的十分濃厚。

在小屋的屋簷邊加上了可愛的閃燈裝飾如果想要再更動態一點還可以在窗戶加上燈光效果而說到冬天怎麼可以不下雪呢？不停歇的雪可是這款動態桌布的最大特色你還可以依喜好調整雪的密度、下雪的速度以及方向甚至還有風聲加上聖誕音樂的音效每當回到手機主畫面時就可以聽到這溫馨的音樂當然如果怕會打擾到別人也是可以關閉音樂功能的。

至於耗不耗電的問題嘛～剛查看了一下7 個半小時大概消耗 0.1% 的電量提供給大家參考。如果想幫手機桌面換上冬衣可以考慮看看這款「雪動畫的背景」哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 雪動畫的背景

雪動畫的背景 軟體語言： 英文

英文 開發人員： ⭐ Live Wallpapers HD ⭐

⭐ Live Wallpapers HD ⭐ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.2 以上版本

Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「雪動畫的背景」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 初次開啟會詢問使用者是否需要個人化的廣告內容不需要的話點擊「No, THANK YOU」直接進入即可。進入主程式後點擊大按鈕就能預覽桌布的效果。

第2步 如果想調整一下雪的速度、密度或是燈光效果的部份可先點擊右上角的「齒輪」進入設定選單。

第3步 下雪效果的部份可以調整速度、密度以及方向。

第4步 燈光效果的部份有三種選擇包含窗戶的燈光、屋簷邊的閃燈屋簷邊的燈還可以選擇整個框起來更華麗的效果。背景的部份有兩張可選擇其實只是距離的不同而已。

第5步 最後回到上一層畫面再選擇「設定桌布」就可以設置為主畫面與螢幕鎖定畫面囉！

第6步 實際設置後看起來真的超級溫馨而且很有冬天的感覺唷！