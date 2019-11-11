在 YouTube 看影片、看留言，永遠只能二選一？「SuperYouTube」偏要讓你放在一起看！（Chrome 擴充套件）

大家在 YouTube 看影片時是不是偶爾也會想看看其他網友的留言但是因為版面配置的關係，

往下拉要看留言時就看不到影片難道影片跟留言就只能二選一嗎？「SuperYouTube」就偏要讓你放在一起看！

它是一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充套件安裝之後開啟 YouTube 就會發現版面配置變成了橫向設計除了原本影片的位置不變外其將影片資訊、留言、推薦影片列表全都變成了一個個頁籤放置在影片右側點擊頁籤就能切換顯示所需的內容以後就不用在看影片還是看留言之間做取捨完全可以滿足想看影片配網友留言的需求！

而除了這個版面配置的變化外「SuperYouTube」還有一個音量控制的小巧思那就是將滑鼠移到影片上方後只需要使用滑鼠的滾輪就能輕鬆的控制音量大小不用非得去點擊音量控制鍵才能調整超級方便的唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： SuperYouTube

SuperYouTube 軟體版本： 1.6.3

1.6.3 軟體語言： English

English 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 檔案大小： 104KiB

104KiB 系統支援： 此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome）

此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

第1步 開啟下載網頁後點擊「加到 Chrome」再按下「新增擴充功能」即可將程式安裝到電腦中。

第2步 之後開啟 YouTube 觀看影片時版面就會變成如下圖這樣在影片右側的區域用頁籤區分出 INFO、留言與 VIDEOS點擊頁籤就能切換不需下拉網頁才能看到相關的介紹與留言討論。

第3步 在網址列右側點擊「SuperYouTube」圖示可展開功能選單。可設定要顯示的頁籤、想要預設顯示的頁籤以及每格滑鼠滾輪可控制音量的幅度。在影片上方滾動滑鼠滾輪即可調整音量大小調整時可在影片左上角看到目前的音量數值。