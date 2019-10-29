「放鬆音樂~大提琴精選」沉穩優美的樂音，睡前收聽心情更平靜！（Android）

大提琴低沉的聲音演奏起來沉穩而優美聽起來就有種安心的感覺，

如果你喜歡它的聲音可以下載「放鬆音樂~大提琴精選」這個 App裡頭收錄有 7 組曲目共超過 150 首的高品質音樂當需要沉靜一下心情時就可以戴上耳機好好的享受一下。

曲目了包含古典的曲風外也可以聽到一些國語老歌的音樂演奏聽起來更有親切的感覺。聽到喜歡的樂曲時可以選擇加入最愛編輯一組獨一無二的專屬歌單音樂可循序播放、隨機播放也可以重覆循環播放喜歡的歌曲。支援背景播放有提供睡眠計時器想要培養入睡氛圍也能安心使用哦！

不過開發者有提到 Android 7.0 以上的手機當螢幕關閉時手機會自動進入休眠狀態並停止 WiFi 連線需調整手機相關設定才能避免無法自動接續播放的問題唷！

繼續閱讀

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： 放鬆音樂~大提琴精選

放鬆音樂~大提琴精選 軟體語言： 繁體中文

繁體中文 開發人員： 熊八工作室

熊八工作室 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 4.0.3 以上版本

Android 4.0.3 以上版本 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「放鬆音樂~大提琴精選」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 開啟程式後可在左側選單中選擇想要播放的曲目接著就能看到音樂列表點入即可開始播放音樂。

第2步 在播放畫面左右下角可切換循環模式與播放模式點擊音樂名稱下方的「星星」則可加入最愛。

第3步 若想在睡前使用可到左側選單中的「睡眠定時」設定需要的時長就能放心入睡囉！