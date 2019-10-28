玩遊戲前先回答 3 個問題？「Edlock」有趣的教育學習程式（Android）

手機已經成為大多數人生活中不可或缺的東西每天得解鎖它好幾回其中肯定又有幾個 App 是會反覆開啟數次的，

例如某款遊戲、通訊軟體、社群軟體……等如果可以在這些 App 開啟前學點東西的話會不會更加有趣呢？

目前開放搶先體驗的「Edlock」就是這樣一款有趣的教育學習 App在開啟指定 App 前需先回答 3 個問題答對才能成功進入。問題的範圍很廣共有超過 125 個主題像是英文字謎、數學、動物、國旗、地理、英式英語、西班牙語、法文、德語……等也有一些好玩的主題例如 Logo 辨識、哈利波特、漫威英雄……等。

選擇一個感興趣的主題後再選擇想要上鎖的 App之後在開啟這些 App 時就必須回答問題才能進入使用。若不想回答問題也可在輸入設定的通關密碼後直接進入使用。其實它除了可做為趣味學習工具外用來對抗手機成癮也不錯選擇一個自己比較不熟悉的主題就能讓進入 App 的難度提高自然可降低使用的頻率啦！

像我在測試時選擇了看似簡單的「動物」主題殊不知真困難大概回答了五六七八題才成功進入頓時覺得這人生也太難了吧！免費下載有提供 3 個點數可自由解鎖 3 個不同的主題若想要再學習更多不同的主題就可以考慮付費解鎖或其它的訂閱服務。有興趣的朋友可以先來免費嘗試看看唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Edlock

Edlock 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Edplus

Edplus 官方網站： https://edlock.app/

https://edlock.app/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： Android 因裝置而異

Android 因裝置而異 網路需求： 必須連接網路使用

必須連接網路使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店搜尋「Edlock」即可下載安裝或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

第1步 點擊「GET STARTED」接著選擇喜歡的頭像並設定暱稱後按下「Continue」。

第2步 從清單中選擇感興趣的主題。每個人都有 3 點可以使用可解鎖 3 個不同的主題。

第3步 解鎖主題後再點擊「Select」選取即可進入 App 選擇畫面這邊會先簡單說明如何運作點擊「Next」了解一下。

第4步 在 App 列表中找到想要上鎖的 App（可複選）並點擊其右側的「鎖頭」然後按下「Continue」進入通關密碼設定畫面。

第5步 可設定圖形或數字密碼最後會詢問是否要建立帳號若暫時不要可先點擊下方的「Skip and continue as a guest」。

第6步 最後要將「使用量資料存取」權限開放給程式點擊「Continue」即會引導至設定畫面找到「Edlock」再將開關打開即可。

第7步 之後開啟鎖定的 App 時就會先跳出「Edlock」的問答畫面點下「Begin」正確回答 3 個題目才能順利進入 App。

第8步 若某天心情不美麗不想回答問題只要點擊「skip」就能輸入密碼後直接進入 App。

第9步 想更換主題的話先點入「Edlock」主程式再點擊上方的「Current topic」就可以更換其它主題。

第10步 動物主題真的太難了啊～～～答錯必須再繼續回答直到成功答對 3 題才能解鎖。每回有一次「刪去法」可使用點擊最下方的按鈕就會變成 2 選 1 了。