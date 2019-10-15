「Hidden Hotel」一邊玩尋找隱藏物品遊戲，一邊翻新老舊旅館！（iPhone, Android）

「Hidden Hotel」是一款尋找隱藏物品結合旅館翻修的遊戲在遊戲中那間旅館的老闆在 7 年前不明原因失蹤了透過旅館管理員悄來的一封信中可以了解到，

那位老闆就是玩家的祖父而管理員正在等待著玩家前往準備一同修復旅館並重新開業。

玩家透過玩尋找隱藏物品關卡所獲得的星星可以用來幫老舊的旅館進行整修但這旅館的過去似乎有些神祕管理員在遊戲的開頭還賣了關子在玩家一邊遊戲的同時管理員也會隨著劇情陸續透露出一些不為人知的過去。你好奇祖父的去向嗎？當年的旅館到底發生了什麼神祕事件繼續玩下去你就能知道了。

雖然整體來說主要是在玩尋找隱藏物品的遊戲但除了看名稱找物品之外還加入了其它的遊戲模式例如輪廓模式或是清潔模式……等整間旅館分為多個不同的場景每回進入相同場景物品也會隨機變換位置讓你每天玩也玩不膩！

大部份的修繕工作都有提供三種不同的設計讓玩家選擇之後也可以再花費少少的金幣來變更不同設計。遊戲包含的元素相當豐富加上引人入勝的故事劇情絕對讓喜歡玩尋找隱藏物品遊戲的朋友有大大的享受唷！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Hidden Hotel: Miami Mystery

Hidden Hotel: Miami Mystery 軟體語言： 繁體中文,英文……等

繁體中文,英文……等 開發人員： WhaleApp LTD

WhaleApp LTD 官方網站： https://www.whaleapp.com/

https://www.whaleapp.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 10.0 以上 / Android 4.2 以上版本

iOS 10.0 以上 / Android 4.2 以上版本 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

遊戲有繁體中文介面不過其中還是會出現一些翻譯不是我們的慣用語有時得要猜一下才行。點入「遊玩」跟著前導故事進入遊戲當中。

這位就是旅館的管理員奧利弗他會帶著你了解遊戲該怎麼進行也會告訴你這旅館背後隱藏的故事。

遊戲會陸續的給玩家一些任務而玩家則要透過關卡遊戲來取得星星才能達成指定任務。

每次遊戲需花費 15 點的能量依照下方的物品指示在場景中將它們一一找出來就能過關。

獲得星星後就可以用來完成任務囉！

完成一個任務之後就會再陸續出現新的任務。

有些任務會讓玩家選擇喜歡的設計風格第一次的選擇免費之後若想改變風格則需付出一些金幣。

除了一般的遊戲模式外還有清潔與輪廓兩種模式會在關卡中穿插出現。

隨著遊戲的進行將會開啟更多不同的場景你可以依喜好自己選擇每次想要挑戰的場景也可以直接點擊右下角的「放大鏡」讓遊戲隨機安排更有不同的驚喜唷！