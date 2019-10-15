Coverr 爆量可商用的影片素材，免費下載！

現在有很多網站都會使用動態的影片來做為首頁的背景或有時在製作影片也會需要加入一些過場或空景的片段，

手邊若沒有剛好可以拿來使用的素材為了一個片段要再外出拍攝老實說有點不符效益的感覺如果你只是需要一些簡單的情境影片可以考慮到網路上來找找適合的影片素材。

「Coverr」就是一個專門提供影片素材的網站所有的影片皆可免費下載且個人或商業用途皆可主要是做為網頁背景使用但其實也很適合拿來運用在影片當中。網站有大至分出幾個類別包含科技、心情、美食、城巿、動物、人物、藝術、空拍…..等 11 類你也可以透過關鍵字來查找需要的影片主題但目前僅支援英文查詢。

在網站上可直接預覽影片內容還有提供瀏覽人數與下載次數可參考適合的話就能立即下載不需註冊登入或是輸入驗證碼非常方便唷！下載時可獲得一個壓縮檔其中除了有一張影片截圖外還包含 mp4、ogv 以及 webm 三種影片格式可選用。經常有影片素材使用需求的朋友可以將該網站加入收藏哦！

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網站畫面：

開啟網站後可輸入關鍵字來搜尋相關的影片。

或是往下拉可以看到網站所提供的影片分類。

在搜尋結果頁中就能看到許多的影片素材拖曳至最下方點擊「LOAD MORE」還能看到更多。

點開即可瀏覽影片內容右下角有提供瀏覽人數與下載次數可參考。如果想使用在網頁背景可點擊右上角的「SEE AS COVERR」預覽效果點擊「DOWNLOAD FREE」就可以下載影片囉！

下載解壓縮後就可以取得三種不同的影片格式了。